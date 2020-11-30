ملكات جمال العالم المراهقات يتفقدن المعالم السياحية بالغردقة (صور)

لايف ستايل

زارت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، اليوم الأحد، المقاصد السياحية بمدينة الغردقة، في جولة شملت معرض "الجراند أكواريوم"، ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات، المقامة في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر، والتي يستضيفها كامل أبو علي، رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة.

وأبدت ملكات الجمال إعجابهم وانبهارهم الشدیدين بمقاصد الغردقة السياحية وجمال أسماك القرش والكائنات البحرية وأسماك المانتا المعروفة داخل الآكواريوم، برفقة الدكتورة آمال رزق، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة، ومحمد عيد، مدير تسويق المسابقة والمنتجع السياحي المستضيف للمسابقة.

ومن جانبه، أشار عيد، إلى أن زيارة ملكات الجمال لمقاصد الغردقة تأتي ضمن فعاليات المسابقة، بهدف إلقاء الضوء على مدينة الغردقة الساحرة وتشجيع وتنشيط السياحة، مشيرا إلى أن معرض أكواريوم بالغردقة هو السابع على مستوى العالم، وأن عددا كبيرا من الدول المشاركة في المسابقة لا تملك مثل هذا المعرض المقام في الغردقة.

وأكد مدير التسويق، أن جميع المتسابقات المشاركات في المسابقة يحملن شهادة طبية تفيد بإجراء تحليل كورونا قبل وصولهن بـ٧٢ ساعة، وجاءت النتيجة سلبية، مؤكدا على تطبيق الإجراءات الوقائية والمسافات الآمنة، والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات والتعليمات التي أقرتها رئاسة الوزراء في مواجهة فيروس كورونا.

وأشادت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات المشاركات في المسابقة بالاستقبال الحافل منذ وصولهن أمس السبت فندق الإقامة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة، مؤكدات على دقة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المنتجع.

وتمثل كنزي الزيني، 18عاما، مصر في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة "مس إيكو"، حيث حصدت لقب ملكة جمال المراهقات 2020، في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، برئاسة الدكتور آمال رزق، كما حصلت على لقب ملكة جمال الأناقة في المسابقة نفسها، وتسعى لأن تكون موديل في الفترة المقبلة، وأن يكون لها "برند" مكياج خاص بها.

وأشار كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، المستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، إلى أن استضافة الغردقة لمثل تلك الأحداث العالمية تعطي رسالة هامة لجميع دول العالم بأن مصر هو البلد الأمن والأمان، مما يساهم في عودة تنشيط السياحة.