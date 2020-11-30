إيمي سالم في أول ظهور بعد شائعة ارتباطها بـ"الهضبة": للصمت معاني

علاقات و مجتمع

بإطلالة قصيرة، لفتت الممثلة إيمي سالم الأنظار في أول ظهور لها على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عقب أيام من شائعات ارتباطها بالفنان عمرو دياب، تزامنا مع أنباء انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني.

ونشرت "إيمي"، جلسة تصوير لها، مطلة خلالها بأزياء سوداء قصيرة غير منقوشة، مزينة بأزرار ذهبية، وقبعة كبيرة مع اعتمادها على تسريحة شعر انسيابية، مع مكياج بسيط.

وعلّقت باللغة الإنجليزية: "الصمت صاخب له معاني وأبعاد خاصة".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال"، و"كويس إنك تجاهلتي الشائعات"، و"زي القمر يا إيمي".

صورة أثارت الجدل بين عمرو دياب وإيمي سالم

يذكر أنه قبل أيام تداولت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع بين عمرو دياب والفنانة إيمي سالم، مقترنة بتعليق "اعشق الرابعة.. شكلها مؤامرة"، وهو الأمر الذي ربطه البعض بوجود علاقة عاطفية تجمع بينهما، لكن الصورة المتداولة ترجع لعيد ميلاد الهضبة الماضي.

وجاءت حقيقة الصورة من حفل عيد ميلاد الهضبة، برفقة الفنانة دينا الشربيني، وحضور عدد من الأصدقاء بينهما الفنانة إيمي سالم، التي نشرت وقتها، صورًا من الحفل عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، معلقة عليها: "كل سنة وأنت الهضبة كل سنة وأنت ناجح وعالمي.. كل سنة وأنت مختلف وفي حتة لوحدك.. والأهم كل سنة وأنت بصحة وسعادة وراحة بال".

لم تكن هذه المرة الأولى التي تحرص خلالها الفنانة إيمي سالم، على تهنئة الهضبة بعيد ميلاده، إذ سبق ذلك تهنئتها بعيد ميلاده في العام 2018، ونشرت وقتها مقطع فيديو يستعرض صورها معا، وعلقت على الفيديو قائلة: "إلى مُعلم الجميع، رقم واحد الحقيقي، إلى فخرنا بأول مغني مصري عالمي.. كل سنة وأنت طيب ومبروك على الألبوم، واحد من أفضل الألبومات".

وتابعت: "كل سنة وأنت هضبة، كل سنة وأنت ناجح وسعيد وتسعدنا بأعمالك، مبروك هذا الألبوم الناجح، كل سنة وأنت طيب".