الامارات | «كلمة» يصدر «تاريخ الماسة الأسوأ سمعةً في العالم»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ترجمة كتاب «كوهِ نور: تاريخ الماسة الأسوأ سمعةً في العالم»، لمؤلفيه ويليام داريمبل وأنيتا أناند، ونقله إلى اللغة العربية محمد فتحي خضر. ويسرد الكتاب تاريخ الجوهرة الأشهر في العالم، جبل النور، بأسلوب سلس آخاذ، حيث يستعرض المؤلفان التاريخ المبكر لماسة كوهِ نور. كما يقدم الكتاب أوفى سرد كُتب حتى الآن للفصل الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الماسة: كيف أُخِذَت كوه نور من صبي فقد مملكته لمصلحة قوة استعمارية، ومن ثم وصلت إلى التاج البريطاني وإلى برج لندن. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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