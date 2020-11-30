الامارات | 3 نساء يتصدّرن السباق التمهيدي لماراثون «رحلة الهجن»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نساء يتصدّرن السباق التمهيدي لماراثون «رحلة الهجن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي السباق التمهيدي لماراثون رحلة الهجن التراثية، الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتفاعل لافت، وتميز بتنوع جنسيات المشاركين، إذ استقطب متسابقين من 10 جنسيات، وشهد تفوقاً نسائياً.

واجتذب السباق، الذي نظم يوم الجمعة الماضي بمنطقة المرموم في دبي، مشاركين من الذكور والإناث من المملكة المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة، رومانيا، ألمانيا، فنلندا، إسبانيا، والتشيك.

ونجحت الروسية، نونا أكوبيان، من تحقيق المركز الأول، فيما جاءت الرومانية، رلوكا غوساف، في المركز الثاني، وحققت الألمانية، ليندا كروكنبرجر، المركز الثالث، وذلك في السباق التمهيدي الذي امتد لمسافة كيلومتر، بهدف تحفيز واختبار قدرات المشاركين في النسخ المقبلة من ماراثون رحلة الهجن التراثية، الذي سينطلق العام المقبل، ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة.

وتوّج الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، الفائزين بالمراكز الأولى في ختام السباق.

من جهتها، قالت مديرة إدارة الفعاليات في المركز، هند بن دميثان القمزي، إن «تنوع جنسيات المشاركين يعكس روح التسامح المترسخ في دولة الإمارات، عبر مر الأجيال، وفي إطار مفهوم التراث والعادات القائمة على حسن المعاملة والكرم والأخلاق الطيبة، وهو ما جعل الدولة وجهة للعالم بأجمعه من مختلف الجنسيات».

وأضافت أنه «تم تدريب المشاركين على ركوب المطية، وكيفية التحكم الصحيح بها لخوض الرحلة أو سباقات الهجن، خلال الفترة الماضية، من خلال مدربين متخصصين وفرهم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لضمان سلامة جميع المشاركين وفق المعايير التي تضمن أن يكون السباق بأعلى مستوى».

من ناحيتها، أوضحت نونا أكوبيان أن ركوب الهجن كان عبارة عن هواية أثارت فضولها خلال إقامتها في الدولة، ثم تحولت إلى جزء لا يمكنها الاستغناء عنه في حياتها، مضيفة أنها تحرص على تخصيص وقت للتدريب بشكل مستمر.

هند بن دميثان:

• «تنوع جنسيات المشاركين يعكس روح التسامح المترسخ في دولة الإمارات».

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