الامارات | خبراء يحذّرون من مواد ضارة بمُزيلات ماكياج العيون

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذّرون من مواد ضارة بمُزيلات ماكياج العيون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة «أوكو تست» أن بعض مستحضرات إزالة ماكياج العيون تحتوي على مواد ضارة، مثل مادة الفورمالديهايد، التي ترفع خطر الإصابة بحساسية تلامسية، فضلاً عن كونها مادة مسرطنة.

وأضافت المجلة الألمانية أن بعض مستحضرات إزالة ماكياج العيون تحتوي على زيوت السيليكون والبارافين، وهي مواد قد تحدث خللاً بتوازن البشرة المحيطة بالعين، التي تعدّ حساسة للغاية.

كما ينبغي أن تخلو مستحضرات إزالة الماكياج من المواد العطرية، لأنها ترفع خطر الإصابة بالحساسية.

وبشكل عام أكدت «أوكو تست» على أهمية إزالة ماكياج العيون ليلاً لتجنب تقصف الرموش، وتهيج العين وإصابتها بالتهابات.

وبدلاً من المستحضرات الكيميائية تنصح «أوكو تست» باستعمال المُزيلات الطبيعية، مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت بذور المشمش، أو زيت أطفال يخلو من المواد العطرية.

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