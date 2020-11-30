الامارات | رحيل الممثل البريطاني ديفيد براوس

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الممثل البريطاني ديفيد براوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الممثل البريطاني، ديفيد براوس، الذي اشتهر بأداء شخصية دارث فادير في سلسلة أفلام «حرب النجوم»، عن عمر يناهز 85 عاماً، بحسب ما أعلنت شركة بوينجتون التي تدير أعماله، أمس.

وقالت الشركة: «بكل الأسف والحزن بالنسبة لنا وللملايين حول العالم، نعلن وفاة عميلنا ديفيد براوس عند عمر يناهز 85 عاماً».

وأضافت أن الممثل البريطاني توفي بعد صراع قصير مع المرض.

وولد براوس في بريستول في إنجلترا، وكان مهتماً برفع الأثقال في بداية حياته، وفاز ببطولات عدة.

وقبل سلسلة «ستار وورز» جسد براوس عدداً من الشخصيات المخيفة في عدد من أفلام الرعب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news