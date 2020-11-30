الامارات | نورة الكعبي: سنظل أوفياء لمبادئ ذكرى أغلى أبناء الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن نورة الكعبي: سنظل أوفياء لمبادئ ذكرى أغلى أبناء الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، إن «دولة الإمارات وهي تحتفي بذكرى شهدائها.. إنما تؤكد أن عروبتها وإنسانيتها جزء أصيل من عمقها ومُكوّن رئيس من هويتها، ومن واجباتها والتزامها الأخلاقي، ومسؤولية عظيمة محفوفة دائماً بالبذل والتضحية. تلك القيّم والمبادئ الإنسانية التي وهبت في سبيلها أعظم التضحيات من أغلى الأبناء، لا نملك تجاهها سوى أن نكون أوفياء لها متمسكين بها.. وأوفياء لذكرى شهداء الوطن وتضحياتهم في ميادين الواجب الإنساني».

وأضافت الكعبي، في كلمة لها بمناسبة يوم الشهيد: «اليوم، ونحن نستحضر بطولاتهم ونحتفي برمزية تضحياتهم، نشعـر بكل الاعتزاز والامتنان لتلك الأرواح الزكية التي أبرّت بقسمها وصدقت في عهودها.. ستبقى قيمهم القوة التي تجعلنا أكثر تصميماً على مواصلة رسالتهم وإنجـاز المهمة وإتمام الرسالة بكل عزم، والحفاظ على مكتسبات ومكانة ودور الإمارات بكل عزة ومنعة».

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