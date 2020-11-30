- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة تحرق الدهون وتعيد ذكريات الطفولة مع «الطوق» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الأستاذ بالجامعة الألمانية للعلوم الرياضية بمدينة كولن، البروفيسور لارس دونات، أن التدريب بطوق (الهولا هوب) يعدّ بمثابة مفتاح الرشاقة واللياقة البدنية، إذ يساعد على حرق الدهون من ناحية، ويعمل على تدعيم البطن والظهر من ناحية أخرى، ومن ثم التمتع بوسط رشيق وجذع قوي.
وأضاف أن التدريب بطوق (الهولا هوب) يسهم أيضاً في تنمية مهارات التوازن، فضلاً عن الشعور بالبهجة والسعادة من خلال استرجاع ذكريات الطفولة.
ولتحقيق الاستفادة المرجوة ينصح دونات بممارسة التمارين يومياً لمدة تراوح بين 10 و15 دقيقة، ومن الأفضل ممارستها بطريقة التدريب المتقطع (Interval training)، أي ممارسة التمرين لمدة 30 - 45 ثانية، ثم أخذ فترة راحة قصيرة، على أن يتم أداء ما يصل إلى 15 وحدة تدريبية قصيرة.
وينصح البروفيسور الألماني المبتدئين بالتدريب بواسطة طوق سميك بعض الشيء وثقيل بعض الشيء، بينما يمكن للمتمرسين التدريب باستخدام الأطواق ذات الأثقال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 15 دقيقة تحرق الدهون وتعيد ذكريات الطفولة مع «الطوق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.