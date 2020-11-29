طلب غريب من يونس لوالدته منى زكي: عاوز العربية تطير

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمعها بابنها "يونس"، دون أن تظهر ملامحهما.

ونشرت "منى"، عبر خاصية القصص المصورة، مقطع الفيديو الذي أثناء حديثهما داخل السيارة، دون أن تظهر ملامحهما، وسألته عما يرغب، ليرد عليها بطلبه الغريب، وهو أن تطير سيارتهما في الجو.

ويونس، هو الابن الثالث للفنانة منى زكي، التي أنجبته في العام 2017، من الفنان أحمد حلمي، إذ تزوجا في العام 2002، وأنجبا ابنتهما الأولى "لي لي"، كما يذكر أن الثنائي من الفنانين اللذان لم يرغبان في ظهور أبنائهما لوسائل الإعلام.

جلسة تصوير كلاسيكية للفنانة منى زكي

يذكر أن الفنانة منى زكي، خضعت لأحدث جلسة تصوير، إذ ظهرت بلوك مختلف كليا عن عادتها، وشاركت الصور مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان ويشمك كلاسيك من حقبة خمسينيات القرن الماضي، هكذا ظهرت الفنانة منى زكي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث ارتدت فستانا قصيرا من اللون الأسود، وأسفله شميز كلاسيك، وقبعة بـ يشمك شبك.

وجاءت الصور بعدسة المصور محمد سيف، والتقطت في لبنان، أما تنسيق الإطلالة من رؤية مي جلال، والشعر من تصفيف جورج المندلق، والماكياج بأنامل كرستين أبو حيدر.

وشاركت منى زكي الصور عبر "إنستجرام"، ووجهت الشكر لكل المساعدين والمسؤولين عن جلسة التصوير، نشرها كذلك نيقولا جبران وشكر منى زكي على الوقت الممتع في تصوير "الفوتوسيشن".

وتفاعل الجمهور مع الصور عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "مختلفة تماما"، و"ازاي اتغيرتي كدة"، و"حلو الستايل ده عليكي".