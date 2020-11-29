هدى المراغي: كنت أول عميدة لكلية الهندسة بالجامعة الكندية

علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة هدى المراغي، المصرية الوحيدة الحاصلة على وسام كندا، والعميد السابق لكلية الهندسة بالجامعة الكندية، إنها لا تنقطع عن مصر أبدا وهي في قلبها طوال العمر، وأنها عندما تخرجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة وذهبت إلي كندا لدراسة الماجستير والدكتوراة "كنت أول طالبة ست في الفصل بتاعي، ولما اتخرجت كنت أول ست اتخرجت وخدت منصب أستاذ مساعد في نفس الجامعة وندسور بكندا".

وأضافت المراغي، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه منذ ذلك الوقت كان هناك أشياء كثيرة كانت الأولى فيها منها أول عميدة، مشيرة إلى أن مجال الهندسة الميكانيكية كان لا يُقبل عليه بنات كثيرا، "لكن لما كنا في مصر قبل ما نيجي وقتها كنا عاوزين نشجع الصناعة وعاوزين نصدر كل حاجة من الإبرة للصاروخ، وقتها كنت أنا من الدفعة اللي كانت عاوزة تشجع مصر في هذا المجال".

وتابعت، أن الوسام الذي حصلت عليه من أرفع الأوسمة في كندا، ويستخدم لتكريم المواطنين الذين حققوا إنجازات مهمة للغاية في مجال تخصصهم أو عملهم، ومن الممكن أن يحصل عليه في جميع المجالات حيث يتم تكريم فنانين، سياسيين، مفكرين، علماء، أطباء، ومهندسين والذين يكون عددهم قليل جدا.

وأشارت إلى أن هذا تقدير كبير للغاية وتعتز به، وتضيفه لإنجازاتها في مجال الهندسة "الإنتاج والتصنيع".