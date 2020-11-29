أجمل القطع الأساسية في خزانة كل امرأة لشتاء 2021 من موقع شي ان SHEIN

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 نوفمبر 2020 09:38 مساءً - مع دخولنا كل موسم جديد، نحتار في تجديد خزانة ملابسنا لتليق به، بآخر صيحاته وبجوه. ويعتبر الشتاء من أكثر الفصول التي تتطلّب الكثير من القطع الأساسية داخل خزانتها، ذلك كي نشعر في نفس الوقت بالدفء والتجديد كي لا نمل من إطلالاتنا.

ولكي نطلعك على أجمل القطع الأساسية أو قطع must haves التي يجب أن تقتنيها في خزانتك في شتاء 2021، اخترنا لك من موقع شي ان SHEIN مجموعة مميزة من القطع ونسقناها لك بطريقة عصرية تجعلك تشعرين بالدفء، وهي بالفعل تناسب مختلف الأذواق.

أجمل القطع الأساسية في خزانة كل امرأة لشتاء 2021

فستان sweatshirt dress لشتاء 2021 من شي ان SHEIN نبحث في الشتاء دائماً عن القطع المريحة والتي توفر لنا الدفء. من أجمل القطع الأساسية في الشتاء بالنسبة إليّ هي فستان الـ sweatshirt dress. وقد اخترته اليوم باللون الرمادي الذي يعد لوناً أساسياً في الشتاء. وقد نسقت معه سكارف بطبعات chevron يمزج بين الرمادي والأبيض والأحمر الداكن، بالإضافة إلى حزام لتحديد الخصر بشكل جميل، وقبعة للوك عصري مميز. أما الحذاء فهو بوتس عالٍ أسود وحقيبة سوداء، بالإضافة إلى أقراط دائرية فضية اللون.

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إطلالة كاجوال لشتاء 2021 من شي ان SHEIN لإطلالة كاجول في شتاء 2021 اخترت البنطلون الجلد بتصميم ضيق من الاسفل؛ ليكون من أساسيات قطع خزانتك هذا الموسم. وقد نسقت معها سويتر sweater باللون الأحمر متدلية الأكمام، مع قبعة الصياد bucket hat سوداء وحقيبة وبوتس أسود. هكذا إطلالة بعاشقات الاطلالات الكاجوال الانيقة في آن معاً.

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إطلالة باستيلية ناعمة لشتاء 2021 من شي ان SHEIN اختارنا لك من شي ان SHEIN إطلالة مميزة اساسية هذا الشتاء وهي عبارة عن طقم بنطلون وسويتر باللون الاخضر الباستيل، ونسقنا معها معطف بيج لأناقة مثالية بالأخص أيام البرد القارس، مع بوتس بلون off white. أما الحقيبة فستكون رائعة باللون الكاميل، ولن ننسى النظارات الشمسية لأيام الشتاء المشمسة.

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إطلالة بطبعات الحيوانات لشتاء 2021 من شي ان SHEIN ما زالت موضة طبعات الحيوانات مستكملة رواجها لشتاء 2021. وقد اخترناها لتكون من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة. اخترنا من شي ان SHEIN تنورة طويلة بالكسرات وطبعات الفهد باللون البني والأسود، ونسقنا معها سويتر sweater مع hoodie أسود. اختاري معها حقيبة يد من الجلد الأسود وبوتس combat boots أيضاً لإطلالة رائعة ترندي شبابية.

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إطلالة بالكارو من أساسيات شتاء 2021 من شي ان SHEIN يعد البنطلون الضيق من أساسيات خزانة المرأة، وقد اخترناه اليوم باللون الأسود مع توب ياقة عالية turtleneck بلون off white وفوقه قميص بطبعات الكارو البنية الدافئة. أما الإكسسوارات فجاءت جميعها باللون البني سواء البوتس العالي من الشمواه أو حقيبة الدلو bucket bag. هذه الإطلالة مناسبة لصاحبات الأجسام الممتلئة؛ لأنها تخفي العيوب من خلال القميص الواسع. ننصحك بأن تضعي معطف باللون الاسود فوق هذه الاطلالة لمزيد من الدفء والانافة خلال فصل الشتاء، ولا تنسي ارتداء القفازات الجلدية باللون الاسود الراقي.

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