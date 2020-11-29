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أجمل القطع الأساسية في خزانة كل امرأة لشتاء 2021 من موقع شي ان SHEIN

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 نوفمبر 2020 09:38 مساءً - مع دخولنا كل موسم جديد، نحتار في تجديد خزانة ملابسنا لتليق به، بآخر صيحاته وبجوه. ويعتبر الشتاء من أكثر الفصول التي تتطلّب الكثير من القطع الأساسية داخل خزانتها، ذلك كي نشعر في نفس الوقت بالدفء والتجديد كي لا نمل من إطلالاتنا.

ولكي نطلعك على أجمل القطع الأساسية أو قطع must haves التي يجب أن تقتنيها في خزانتك في شتاء 2021، اخترنا لك من موقع شي ان SHEIN مجموعة مميزة من القطع ونسقناها لك بطريقة عصرية تجعلك تشعرين بالدفء، وهي بالفعل تناسب مختلف الأذواق.

 

أجمل القطع الأساسية في خزانة كل امرأة لشتاء 2021

فستان sweatshirt dress لشتاء 2021 من شي ان SHEIN

نبحث في الشتاء دائماً عن القطع المريحة والتي توفر لنا الدفء. من أجمل القطع الأساسية في الشتاء بالنسبة إليّ هي فستان الـ sweatshirt dress. وقد اخترته اليوم باللون الرمادي الذي يعد لوناً أساسياً في الشتاء. وقد نسقت معه سكارف بطبعات chevron يمزج بين الرمادي والأبيض والأحمر الداكن، بالإضافة إلى حزام لتحديد الخصر بشكل جميل، وقبعة للوك عصري مميز. أما الحذاء فهو بوتس عالٍ أسود وحقيبة سوداء، بالإضافة إلى أقراط دائرية فضية اللون.

اختياراتنا

10%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
فستان سويت شيرت بعنق دائري وبلون موحد
38.00 ر. س 42.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية
15%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
حقيبة جنب مبطن ومزخرف بسلسلة
32.32 ر. س 38.19 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
ربطة عنق الظهر فوق الركبة بلوك أحذية بكعب
130.25 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
42%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
اقراط طوق هندسي سادة 3 ازواج
13.71 ر. س 23.50 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
29%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
حزام نحيل بمشبك معدني 4 قطع
17.00 ر. س 24.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية

إطلالة كاجوال لشتاء 2021 من شي ان SHEIN

لإطلالة كاجول في شتاء 2021 اخترت البنطلون الجلد بتصميم ضيق من الاسفل؛ ليكون من أساسيات قطع خزانتك هذا الموسم. وقد نسقت معها سويتر sweater باللون الأحمر متدلية الأكمام، مع قبعة الصياد bucket hat سوداء وحقيبة وبوتس أسود.

هكذا إطلالة بعاشقات الاطلالات الكاجوال الانيقة في آن معاً.

اختياراتنا

10%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
SHEIN بلوفر بجرافيك عبارة ومنخفض الكتف
44.00 ر. س 49.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
17%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
SHEIN سروال بالريش ومادةPU ورباط الخصر
60.00 ر. س 72.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
MOTF PREMIUM حقيبة من الجلد الصناعي مجمع
57.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
جزمة كعب سميك بسستة جانبي ومدبب من الامام
106.74 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
41%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
اقراط طوق بتصميم قمر ونجم 12 زوج
10.00 ر. س 17.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية

إطلالة باستيلية ناعمة  لشتاء 2021 من شي ان SHEIN

اختارنا لك من شي ان SHEIN إطلالة مميزة اساسية هذا الشتاء وهي عبارة عن طقم بنطلون وسويتر باللون الاخضر الباستيل، ونسقنا معها معطف بيج لأناقة مثالية بالأخص أيام البرد القارس، مع بوتس بلون off white. أما الحقيبة فستكون رائعة باللون الكاميل، ولن ننسى النظارات الشمسية لأيام الشتاء المشمسة.

اختياراتنا

9%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
سروال محبوك مع سترة صوفي بأكمام فانوس محبوك مضلع
125.00 ر. س 138.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
معطف بجيب جانبي وبياقة مفتوح
106.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
أحذية برقبة طويلة الصاف السوستة الجانبية
135.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
16%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
حقيبة الحمل بالسلسلة والتجاعيد
53.00 ر. س 63.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
42%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
نظارة شمسية باطار اكريليك
14.00 ر. س 24.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية

إطلالة بطبعات الحيوانات لشتاء 2021 من شي ان SHEIN

ما زالت موضة طبعات الحيوانات مستكملة رواجها لشتاء 2021. وقد اخترناها لتكون من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة.

اخترنا من شي ان SHEIN تنورة طويلة بالكسرات وطبعات الفهد باللون البني والأسود، ونسقنا معها سويتر sweater مع hoodie أسود.

اختاري معها حقيبة يد من الجلد الأسود وبوتس combat boots أيضاً لإطلالة رائعة ترندي شبابية.

اختياراتنا

21%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
SHEIN تنورة مثني بطباعة جلد الفهد
53.00 ر. س 67.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
11%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
كنزة راجلان كم كنغر
49.00 ر. س 55.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
جزمة قتال بكعب مكتنز وباصابع قدم دائري
104.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية

إطلالة بالكارو من أساسيات شتاء 2021 من شي ان SHEIN

يعد البنطلون الضيق من أساسيات خزانة المرأة، وقد اخترناه اليوم باللون الأسود مع توب ياقة عالية turtleneck بلون off white وفوقه قميص بطبعات الكارو البنية الدافئة.

أما الإكسسوارات فجاءت جميعها باللون البني سواء البوتس العالي من الشمواه أو حقيبة الدلو bucket bag.

هذه الإطلالة مناسبة لصاحبات الأجسام الممتلئة؛ لأنها تخفي العيوب من خلال القميص الواسع.  

ننصحك بأن تضعي معطف باللون الاسود فوق هذه الاطلالة لمزيد من الدفء والانافة خلال فصل الشتاء، ولا تنسي ارتداء القفازات الجلدية باللون الاسود الراقي. 

اختياراتنا

0%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
SHEIN معطف مقلم ومنخفض الاكتاف
83.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
10%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
سترة صوفي محبوك
44.00 ر. س 49.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
10%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
بنطلون جينز نحيف مقصوص ومغسل اسود
71.00 ر. س 79.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
10%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
SHEIN معطف بشق جانبي مع جيب وبحزام ذاتي مع عنق مسنن
113.00 ر. س 126.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصم إضافي 18% SD18
جزمة للركبة بكعب مكتنز وباصابع قدم مدبب
112.00 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
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قفازات بلون موحد بسيطة
13.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية

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عند الشراء بقيمة تزيد عن 599 ريالاً سعودياً.

كود الخصم صالح لحد 6 - 12 - 2020

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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