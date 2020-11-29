مفاجأة.. إصابة أسرة وليد سليمان بالكامل بفيروس كورونا

علاقات و مجتمع

أعلنت ياسمين أمل، زوجة لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، عن إصابة أسرتها بفيروس كورونا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "ياسمين": "لكل الناس اللي بتسأل.. سليم ابني لسه إيجابي.. ولله الحمد أنا وسلمي بنتي إيجابي كوفيد 19".

وبمجرد نشر الـ"بوست"، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات، أبرزها: "ربنا يشفيكم جميعا"، و"بإذن الله هتخفوا بسرعة زي كابتن وليد"، و"ده أوحش خبر في 2020.. ربنا يطمنا عليكم"، و"ربنا يحفظكم من كل شر".

شفاء وليد سليمان من فيروس كورونا

يأتي ذلك البيان، عقب شفاء وليد سليمان من فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، شفاء وليد سليمان، من الإصابة بفيروس كورونا، بعد تحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف سيد عبدالحفيظ، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها وليد سليمان، سلبية، على أن يجري اللاعب مسحة اليوم الأحد، قبل عودته للمران".

وأضاف، أجرى وليد سليمان، مسحة مساء أول أمس، قبل أن تظهر نتيجتها صباح أمس، سلبية.

ومن المقرر أن يخضع أليو ديانج وصالح جمعة لاعبا الأهلي، لمسحة كورونا، صباح اليوم الأحد، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، من أجل الاطمئنان عليهما وتحديد موقفهما من المشاركة في تدريبات الأحمر، وبالتالي المشاركة في لقاء الاتحاد السكندري، الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس مصر.

زوجة وليد سليمان تعلن إصابة "الحاوي" وابنهما بفيروس كورونا: ادعولنا

وكانت أعلنت زوجة لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، عن إصابة زوجها وابنها سليم بفيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "وليد وسليم كورونا إيجابي.. ادعولنا.. لله الأمر من قبل ومن بعد".