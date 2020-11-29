مكياج محجبات للسهرات وحيل لتكبير العيون

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 نوفمبر 2020 03:41 مساءً - تنشط في هذا الشهر الرغبة في تغيير نوع وتطبيق مكياجنا والذي بامكانك الإنتقال به إلى اعتماد مكياج سهرة ناعم وإليك بعض الحيل لتكبير العيون.

نصائح لاتقان وثبات المكياج الناعم

مكياج ناعم





- التركيبات السائلة غير اللامعة لكريم الأساس مريحة وسهلة الاستخدام. لتحقيق نتيجة طبيعية، اختاري كريم أساس سائل. فهو خفيف جدّاً ولطيف، يساعد على توحيد لون البشرة بشفافيّة.



- لتجنّب تكتل كريم الاساس، من الأفضل استخدام الإسفنجة. وزّعي كريم الأساس عن طريق التربيت بلطف، من منتصف الوجه إلى خارجه.



- البودرة المضغوطة ممتازة أيضاً لتصحيح العيوب وإخفاء الزهم الزائد.



- عند استخدام الكونسيلر، تأكّدي من استخدام الفرشاة لمزج اللون جيّداً مع لون بشرتك، ولكي يبدو طبيعياً تماماً. تجنّبي استخدام خافي العيوب الذي يحتوي على البريق، لكي لا يبدو مظهرك دهنيّاً.



- لجعل لون البلاشر أكثر إشراقا طبقي أولا البلاشر الباهت على وجنتيك. ثم ضعي على اعلى عظام الخد اللون الأكثر حيوية من أحمر الخدود الوردي. ضعي قليلا من اللمعة الخفيفة، فسيلقي الضوء، ويعطي ايحاء بعظام خدين أعلى.

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بعض النصائح والحيل لتكبير العيون:

مكياج ناعم





الحواجب: يجب الاهتمام بالحواجب وتجنب الرسمة العريضة التي تجعل العيون تبدو أصغر. الحل هو الاعتدال بالكثافة والطول، وأيضا جعل منطقة عظمة الحاجب مرتفعة وواضحة.



ضعي الكونسيلر ولكن بالوان فاتحة لان الالوان الداكنة تحت العيون ستجعلها تبدو اصغر. واحرصي على اخفاء الهالات السوداء والعيوب الموجودة في منطقة العين.



الظلال الفاتحة: ننصحك دوما باستخدام الوان من نفس التدرجات ولتكن ناعمة ومائلة الى البني والبيج. وضعي تلك الفاتحة في زاوية العين وتدرجي بالاغمق نحو الخارج. يفضل اعتماد الالوان الحيادية وبعض الوميض في الزاوية الداخلية للعين سيجعلها تبدو اكبر.



الماسكرا: يجب ان تهتمي بالرموش وان تضعي ماسكرا سوداء مع طبقات متعددة وكثيفة من اجل اعطاء توسيع النظرة. ويمكنك استخدام الرموش الاصطناعية التي ستسمحك لعينك ان تبدو اكبر.



الايلاينر: من افضل الحيل لتكبير العين هي استخدام الايلاينر فوق العين ومده نحو الخارج.



لا تستخدمي الايلاينر أو اي نوع من الكحل الاسود داخل العين، لان ذلك سيجعلها تبدو أصغر. ننصحك دوما بوضع لون الابيض او الباج فذلك سيجعلها تبدو كبيرة.



وننصحك بوضع شكل مكياج عين الهرة في الخارج او المجنح مما سيجعل عينك اكبر.



احمر شفايف قوي: من الحيل الاخرى لتشتيت النظر عن العيون الصغيرة اعتماد احمر شفايف قوي للفت الانظار هنا اعتمدت المدونة ليلى طاهري غلوس جاف باللون البرتقالي الفاقع

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