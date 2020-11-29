كيف نسّقت سيرين عبد النور اللون الأسود مؤخراً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 نوفمبر 2020 03:41 مساءً - هي جميلة في كل الألوان ولكننا لاحظنا مؤخراً أنها تركز في إطلالاتها الرسمية على الأسود الذي اعتمدته في قالب مونوكروم باستثناء غطلالة واحدة مزجته مع الأبيض، فمن نفذ لها إطلالاتها وكيف تم تنسيق القطع التي ظهرت فيها؟



ظهرت النجمة سيرين عبد النور بخمس إطلالات سوداء حملت توقيع استشاري المظهر سيدريك حدّاد واعتنى باللوك كل من خبيرة التجميل كوليت اسكندر والمزين جورج مندلق من صالون سيمون مندلق. وتم التصوير بعدسة المبدع باتريك صوايا. لنتحدث عن كل إطلالة منها بدءً من الأقدم الى الأحدث منها...





1- أطلت سيرين عبد النور ضمن برنامج "قعدة رجالة" على قناة OSN بجمبسوت مثير أسود من الكريب يتميز بظهر مفتوح وبساقين واسعتين من ماركة LABEL QUEEN وتزيّنت بمجوهرات للمصمّمة سيلفي صليبا. اعتمدت النجمة اللون المونوكروم فبدت إطلالتها غامضة حذابة.

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2- ارتدت النجمة سيرين عبد النور قميصاً قطنياً أبيض وسروالاً جلدياً أسود من ماركة ANOTHER STORE مع حذاء كلاسيكي رفيع أسود، خلال مشاركتها في تسجيل حلقة تلفزيونية في استديوهات "أم تي في" اللبنانية. كسرت النجمة رتابة اللون الأسود عبر اعتماد لون فاتح يتناقض مع اللون القاتم. وقد حرصت سيرين في كل إطلالتها على اعتماد تسريحة بسيطة لشعرها الني الناعم.

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3- خلال تصويرها حملة إعلانية في منطقة البترون، تألقت النجمة و"محبوبة الجماهير" بجمبسوت راق مطرز بالغيبور الأسود ويتميز بخلوّه من الأكمام وهو من تصميم المبدع العالمي طوني ورد. سرحت سيرين شعرها على شكل شينيون طبيعي منخفض وتميز مكياجها الترابي بأحمر شفاه بني باهت قاتم.

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4- تألقت النجمة كفنانات الروك بفستان- معطف من الجلد حمل توقيع دار فندي ونسقت معه نظارات على شكل قناع وسرحت شعرها بطريقة ذيل حصان مشدود الى الوراء.

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5- تميزت الإطلالة الأحدث للنجمة بطابع غوطي GOTHIC من حيث مكياج عينيها الأسود الثقيل مع شعر طويل مسرّح الى الوراء وظهرت في قمة الجاذبية مرتدية الجمبسوت المطرز المصنوع من الموسلين الشفاف والجلد اللاميه . الزي من تصميم دار إيف سان لوران.