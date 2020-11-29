معاطف شيرلنغ أحدث صيحات الشتاء ..لِم لا تجرّبيها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 نوفمبر 2020 03:41 مساءً - بعد حملات الاستنكار التي تعالت في العالم، أجمع المصممون على وقف التعامل مع الفرو الطبيعي تدريجياً أو دفعة واحدة، واستبداله بالفرو الصناعي في خطوة جريئة لحماية للحيوانات وحفاظاً على البيئة. وقد اتجهت بعض الماركات الى تصميم معاطف شيرلنغ وسترات مصنوعة من فرو جلد الحمل وتفوقت هذه المعاطف على معاطف الفرو الصناعي لعدة أسباب تتعلق بالجودة والراحة وهي:

1- معاطف الشيرلنغ مصنوعة من فرو الحمل وهي لا تستدعي قتل الحيوان للحصول على فروه.

2- معاطف الشيرلنغ تحمل دفئاً أكبر من الفرو الطبيعي ولا تتسبب بحساسية نتيجة الحماوة الزائدة على البشرة.

3- تتميز بخفتها على الجسم فهي غير ثقيلة كالفرو الطبيعي.

4- وتعتبر معاطف راقية فكلما خف حملها كلما ارتفع ثمنها.

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كيف نحافظ عليها لمدة طويلة من دون أن تفسد؟

يجب أن نعلّقها في خزانة تحفظ لها مساحة كبيرة لئلا تفسد وتُحفظ بدرجة حرارة باردة ليحافظ المعطف على جودته فصيانة المعطف وعدم وضعه في الغسالة وتنظيفه لدى المصبغة سنوياً يحافظ على سلامته.



من الماركات التي اعتمدته للعام 2021؟

من أبرز الدور التي صممت سترات من الجلد وفرو الحمل او معاطف شيرلنغ هي ماكس مارا التي ارتبط معطفها الشهير بصورة ميلانيا ترامب التي ظهرت في العام الماضي وهي ترتدي واحداً أبيض اللون. ولهذا العام تألقت المقدّمة على قناة دبي ديالا مكي بمعطف من جلد وفرو الحمل يتسم بخطوط عريضة مستطيلة، وهناك بعض الماركات ومنها "غوتشي" و"بوتيغا فينيتا" و"فندي" و"لويفي" التي صمّمت بدورها معاطف لشتاء 2020 و2021 من الجلد او من فرو الحمل أو من الصوف المربع التقطيعات.

في هذا الموسم، يتميز هذا المعطف بقصته الضخمة وسعة تصميمه فالمعطف الضيق والسترة الضيقة لا تعتبر من سمات الموضة لهذا الشتاء لذا فالمعطف الضخم هو السائد لهذا الموسم.

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كيف نرتديه لهذا الموسم؟

يمكن ارتداؤه مع حزام عند الخصر، أو تركه مفتوحاً ويمكن ارتداء معطف متوسط الطول على فستان طويل. كما يمكنك ارتداؤه مع الجينز والبلوزة الضيقة لمظهر نهاري عصري.