حملة الـ 16 يوما لمناهضة "العنف ضد المرأة" تواصل فعالياتها بالمحافظات

علاقات و مجتمع

قالت إيزيس محمود حافظ، مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن حملة مناهضة العنف ضد المرأة بدأت من يوم 25 نوفمبر وتنتهي في 10 ديسمبر على مدار 16 يوما، إذ تمثل الإعلان العالمي عن وثيقة مناهضة العنف ضدها في 25 نوفمبر، ويوم 10 ديسمبر الذي يمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضافت حافظ، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامية هدير أبو زيد مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن الأمم المتحدة طلبت من كل الدول، تنفيذ مجموعة من الأنشطة في هذه الفترة لتذكر العالم بأن للمرأة الحق في العيش بمجتمع آمن.

وتابعت مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، أن المجلس بدأ يضع مجموعة من الأنشطة على مدار الفترة المذكورة في كل محافظات الجمهورية، موضحة أن شعار هذه الفترة هو "كوني"، إذ يجري تلوين المباني الحكومية ومبنى المجلس القومي للمرأة باللون البرتقالي، الذي يعبر عن مناهضة العنف ضد المرأة.

وحول الأنشطة التي سيجري تنفيذها خلال الـ 16، أكدت "محمود"، أنها عديدة وتجمع بين العروض الفنية وحملات طرق الأبواب وندوات ولقاءات وعقد دورات تدريبية للمعنيين بشؤون المرأة والقادة المجتمعيين والرائدات الريفيات لإحياء ذكرى هذه الفترة في تاريخ المرأة المصرية والعالمية.

وشددت، على أن مصر اتخذت خطوات كبيرة جدًا في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، من ناحية التشريعات والبرامج التنموية التي ترفع من قدر المرأة وتحسن جودة حياتها وعدد من الأنشطة التي تذكر بهذه الفترة من خلال المسارح والتعاون مع المحافظات والجامعات والكثير من المؤسسات المعنية بهذا الأمر.