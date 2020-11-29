يقوي المناعة ويعزز صحة الدماغ.. 8 فوائد مذهلة لتناول عصير الجزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عندما تفكر في العصائر، ربما لا يكون عصير الجزر هو أول ما يتبادر إلى الذهن، كون البرتقال والتفاح والعنب والأناناس أكثر شعبية.

وإذا لم تكن من محبي الجزر في الطعام، فيمكنك تحويله إلى مشروب لذيذ والاستفادة من جميع الفوائد الصحية، إذ يمكن أن يساعدك في التخلص من الأنفلونزا بشكل أسرع، وغير ذكر من الفوائد التي نذكر لكم وفقا لموقع "brightside":

1- تزيد من عملية التمثيل الغذائي:

تساعد فيتامينات ب الموجودة في عصير الجزر جسمك على تكسير الدهون والبروتينات والكربوهيدرات وتحويلها إلى طاقة، كما أنه يحتوي على ألياف غذائية، والتي قد تساعدك على التحكم في وزنك ومنع السمنة.

2- مفيد لعينيك:

فيتامين أ الموجود في عصير الجزر ضروري لصحة العين، بالإضافة إلى إنه مهم للألوان والرؤية في الإضاءة المنخفضة، كما أنه يحمي سطح العين، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض معينة في العين، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

3- يقوي جهاز المناعة لديك:

يحتوي الجزر على الكاروتينات، الذي يمكن أن يعزز جهاز المناعة لديك، وهو يدعم نمو وتوزيع الخلايا التائية، وهي خلايا الدم البيضاء التي تحمي الجسم من العدوى، ويمكن أن يدعم فيتامين ج أيضا نظام المناعة لديك، وعلى الرغم من أنه لن يمنعك من الإصابة بنزلة برد، إلا أنه قد يجعله يمر بسرعة أكبر.

4- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان:

يحتوي أيضا على عناصر غذائية لها تأثير مضاد للأكسدة، ما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وهذا يعني أنها تحيد الجذور الحرة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بخلاياك، بل وتتلف حمضك النووي، ويمكن أن تساعد الألياف الغذائية الموجودة في الجزر أيضا في منع بعض أنواع السرطان.

5- صحي لبشرتك:

يمكن لفيتامينات C و E و K الموجودة به أن تعزز صحة الجلد، ولها تأثير مضاد للشيخوخة، لأنها تساعد على إنتاج الكولاجين، وشفاء الجلد التالف، ومنع التجاعيد، ويمكن لفيتامين E أيضًا حماية بشرتك من أشعة الشمس وعلاج الالتهابات.

ويلعب فيتامين ك دورا مهما في التئام الجروح، لذلك قد يساعد في علاج الندبات وعلامات التمدد.

6- رائع أثناء الحمل:

عندما تكونين حاملا، فأنت بحاجة إلى حمض الفوليك والحديد والكالسيوم وفيتامينات "ب" و"أ" و"ج"، ويعد عصير الجزر مصدرا رائعا لهذه العناصر الغذائية، وعلى سبيل المثال، سيوفر لك كوب واحد بالفعل حوالي 10٪ من الكمية الموصى بها من الكالسيوم، وسيكون هناك أيضا حوالي 10 ٪ من محتوى فيتامين سي الموصى به.

7- يحسن صحة دماغك:

يمكن أن يكون للبيتا كاروتين تأثير إيجابي على قدراتك المعرفية، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، ويمكن أن يقلل الإجهاد التأكسدي في جسمك، يعني أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات المعرفية، مثل مرض ألزهايمر والخرف.

8- يحمي قلبك:

يعزز شرب عصير الجزر صحة القلب والأوعية الدموية بسبب تأثيره المضاد للأكسدة، وتساعد مادة البوليفينول والفيتامينات والمعادن الموجودة في عصير الجزر أيضا على تنظيم ضغط الدم ويمكن أن يساعد أيضا في تقليل مستويات الكوليسترول.