وصفات منزلية سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر حلول فصل الشتاء أمرا مؤرقا بصورة كبيرة لمن يعانون من البشرة الحساسة، بسبب تعرضها باستمرار للجفاف.

وتتأثر البشرة بصورة مباشرة مع انخفاض درجات الحرارة، وانخفاض مستويات الرطوبة في الهواء، وهذا ما يستدعي ترطيب البشرة بصورة مستمرة، حتى لا تتعرض للجفاف، ويصبح مظهرها غير محبب لعدد كبير من الناس، وفق ما ذكر موقع "سبونتيك".

ويحدد موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الوصفات المنزلية، التي يمكنها حل أزمة جفاف البشرة في الشتاء بطريقة سحرية.

معايير اختيار المرطب

ولكن التقرير نقل عن الخبراء، قولهم إنه قبل معرفة طرق ترطيب البشرة، ينبغي معرفة نوع المرطب، الذي سيكون فعالا لبشرتك، بناء على معايير عديدة:

- إذا كانت بشرتك دهنية:

يجب أن يكون نوع المرطب، الذي يجب أن تختاره ذا أساس مائي وخفيف وغير دهني.

- إذا كانت بشرتك حساسة:

تأكدي من أن المرطب لا يحتوي على أي مكونات قد تكون قاسية على الجلد ويمكن أن تسبب الالتهاب.

- إذا كانت بشرتك جافة:

حاول اختيار مرطب يعتمد على الزيت.

- إذا كانت بشرتك مختلطة:

يمكن ترطيب البشرة المختلطة بأي نوع من المرطبات إذا تم استخدامها بشكل معتدل.

وصفات لعلاج جفاف البشرة

ينصح الخبراء، بضرورة تجريب المرطبات المصنوعة منزليًا لعلاج بشرتك، لأنه قد تكون المرطبات الكيميائية فعالة، ولكنها قد تسبب آثارًا جانبية لبعض الأشخاص.

وجاءت أبرز الوصفات للمرطبات المنزلية على النحو التالي:

- البشرة الجافة:

جربي مرطب الصبار وجوز الهند لترطيب البشرة الجافة بعمق. لتحضير هذا المرطب، يمكن اتباع الخطوات التالية:

* خذ نصف كوب زيت جوز الهند.

* أضف 2 ملعقة كبيرة من هلام الصبار.

* امزجهما جيدا على بشرتك.

- البشرة الدهنية:

رطب بشرتك الدهنية باستخدام مرطب العسل والجير.

لتحضير هذه الوصفة اتبعي الخطوات التالية:

* اعصري ليمونة في وعاء.

* أضيفي 2 ملعقة كبيرة من العسل.

* اخلطيها جيدًا وضعيها على الوجه.

* اغسله بعد 15 دقيقة للحصول على أفضل النتائج.

- البشرة الحساسة:

مرطب الصبار وماء الورد لعلاج جفاف بشرتك الحساسة.

لتحضير هذا المرطب يمكن اتباع الخطوات التالية:

* خذ 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

* أضف 1ملعقة كبيرة من ماء الورد، وبضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك فيه.

* امزجيها جيدًا وضعيها على وجهك.

- البشرة المختلطة:

العناية بالبشرة المختلطة أمر معقد بنفس القدر، حضري زيت الزيتون ومرطب الحليب هذا لعلاج بشرتك الجافة.

ولتنفيذ هذه الوصفة اتبع الخطوات التالية:

* خذ ربع كوب من الحليب.

* أضف 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز، و2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

* ضعيه على وجهك وامسحيه بعد أن يجف.