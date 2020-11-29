إيمي سالم تخطف الأنظار بصورة بسيطة.. ومتابعون: اتجوزتي الهضبة؟

علاقات و مجتمع

صورة جديدة شاركت بها الفنانة إيمي سالم، متابعيها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خطفت بها الأنظار وعادت من جديد التساؤل حول علاقتها بالفنان عمرو دياب.

وظهرت "إيمي"، بإطلالة بسيطة في الصورة، التي اكتفت بوضع "إيموشن" قلب، إذ ارتدت "تيشرت أبيض" وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، مع المكياج البسيط.

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعي الفنانة إيمي سالم: "قمر وملاك بجد" "ليه مش بتظهري كتير" "إيمي السكر"، لكن الصورة أثارت أيضًا تساؤل المتابعين حول علاقة الفنانة بالهضبة والشائعات التي تدور حول علاقتهما: "خطفتيه من دينا" "عمرو دياب بيمسي عليكي" "طب نقول مبروك بقى" "اتجوزتي عمرو دياب ولا لسه".

صورة أثارت الجدل بين عمرو دياب وإيمي سالم

يذكر أنه قبل أيام تداولت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع بين عمرو دياب والفنانة إيمي سالم، مقترنة بتعليق "اعشق الرابعة.. شكلها مؤامرة"، وهو الأمر الذي ربطه البعض بوجود علاقة عاطفية تجمع بينهما، لكن الصورة المتداولة ترجع لعيد ميلاد الهضبة الماضي.

وجاءت حقيقة الصورة من حفل عيد ميلاد الهضبة، برفقة الفنانة دينا الشربيني، وحضور عدد من الأصدقاء بينهما الفنانة إيمي سالم، التي نشرت وقتها، صورا من الحفل عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، معلقة عليها: "كل سنة وأنت الهضبة كل سنة وأنت ناجح وعالمي.. كل سنة وأنت مختلف وفي حتة لوحدك.. والأهم كل سنة وأنت بصحة وسعادة وراحة بال".

لم تكن هذه المرة الأولى التي تحرص خلالها الفنانة إيمي سالم، على تهنئة الهضبة بعيد ميلاده، إذ سبق ذلك تهنئتها بعيد ميلاده في العام 2018، ونشرت وقتها مقطع فيديو يستعرض صورها معا، وعلقت على الفيديو قائلة: "إلى مُعلم الجميع، رقم واحد الحقيقي، إلى فخرنا بأول مغني مصري عالمي.. كل سنة وأنت طيب ومبروك على الألبوم، واحد من أفضل الألبومات".

وتابعت: "كل سنة وأنت هضبة، كل سنة وأنت ناجح وسعيد وتسعدنا بأعمالك، مبروك هذا الألبوم الناجح. كل سنة وأنت طيب".

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

وكانت مصادر مقربة أكدت انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني بعد خلافات نشبت بينهما، ولم يتوصل أي من الطرفين إلى حلول.

وبحسب المصدر المقرب، الذي كشف لـ"الوطن"، عن 3 مشاجرات وقعت بين الهضبة ودينا، وهي ما أدت إلى تفاقم الأمور بينهما، والتي انتهت بمغادرة "دينا" منزل الهضبة الحالي، وجاءت أولى المشاجرات بينهما في مدينة الساحل الشمالي، وكانت في حضور عدد من الأصدقاء المشتركين.

أما المشاجرة الثانية التي كانت في مدينة الجونة - بحسب المصدر، الذي أوضح تفاصيل المشاجر الثالثة التي جاءت في فرح ابن شقيقة طارق العريان، الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، وفي الوقت الذي استعدت فيه "دينا" للحفل، داخل أحد غرف الفندق، وقعت مشاجرة كبرى بينها وبين الهضبة، وهو ما جعلها تغيب عن حضور الحفل، وشارك بالغناء في حفل الزفاف بمفرده.