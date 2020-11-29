ريهام عبدالغفور: معجب هددني بالقتل وعملتله بلوك (فيديو)

علاقات و مجتمع

مواقف حياتية وتجارب شخصية كشفتها الفنانة ريهام عبدالغفور، خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، روت خلالها قصة تعرضها للخيانة من زوجها الأول، والذي كان سببًا في إنهاء الزيجة.

وتطرقت ريهام، للحديث عن السوشيال ميديا، والعواقب الوخيمة التي تعرضت لها من المعجبين، إذ قالت: "معجب بعتلي بيهددني بالقتل، وأنا عملتله بلوك".

ريهام عبدالغفور: الست المطلقة مش سهلة ونظرة المجتمع ماتغيرتش

وكانت خصصت الإعلامية إيمان الحصري، الفقرة الحوارية للبرنامج للحديث عن الحكاية السابعة "ربع قيراط"، في مسلسل "إلا أنا"، حيث استضافت فيها عددا كبيرا من طاقم العمل.

وقالت الفنانة ريهام عبدالغفور، بطلة الحكاية، إن المرأة المطلقة تحاوطها المشاكل عقب طلاقها من زوجها، متابعة: "المجتمع بيبقى فاكر ان الست المطلقة سهلة".

وأضافت في حوارها ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "DMC"، أن فكرة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة لم تتغير حتى الآن في 2020، خاصة وأن بعضهن يعانون من عدم وجود مصدر رزق أو أموال.

وأوضحت أن شخصية منى، في المسلسل، تنازلت عن بعض الأشياء لكي تسير الحياة الزوجية على طبيعتها، مضيفة: "الست لما بتبقى عايزة تمشي أي علاقة بتتنازل عن حاجات كتيرة، لكن المهم ان الست مهما تحب أو تكره لازم تأمن نفسها".

وأشارت إلى أن ما ظهرت به خلال الفيلم لم تتعرض له في حياتها الشخصية، ولكن هذا ما حدث لعدد من معارفها الأقرباء منها: "الفنان بيكون عبارة عن خبرات متراكمة".