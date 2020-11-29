ريهام عبدالغفور تروي تجربتها مع الخيانة الزوجية: منى شبهي (فيديو)

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة ريهام عبدالغفور، عن قصة تعرضها للخيانة من زوجها الأول والتي تتشابه مع شخصية منى، التي لعبتها في مسلسل "إلا أنا -حكاية ربع قيراط".

وقالت ريهام، خلال ظهورها ضيفة على برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي: "كل حد في حياته اتعرض لموقف زي ده، زواجي الأول انتهى بسبب الخيانة: لكن ده لأننا كنا لسه صغيرين ومعندناش خبرات: وأنا لا ألومه على أي حاجة عشان سنه كان صغير أوي، لكن دلوقتي زوجي الأول صديق عزيز والعلاقة بيننا عائلية".

وأشارت إلى أن هناك سيدات قد تتحملن الخيانة وتتغاضين عنها لتستمر الحياة، ولكنها ليست من هذه النوعية، مضيفة: "بكتفي دايما بإني أمشي من أي حكاية مش عجباني، ومش بحب انتقم".

"ربع قيراط" هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، بعد عرض 6 حكايات سابقة، وهي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.

وكان آخر أعمال ريهام عبدالغفور، مسلسل "زي الشمس"، وعُرض في رمضان 2019، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.