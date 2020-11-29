مي العيدان تواصل هجومها على أحمد بدير: "سهير البابلي اتريقت على قرعته"

علاقات و مجتمع

من جديد أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان الجدل مرة أخرى، بعدما ردت مؤخرًا على تصريحات سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، والتي قالت خلالها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذه مي العيدان الإعلاميه! أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين".

وتابعت: "حابة أوضحلك كام حاجة كدة، أولًا أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمى عليه نص كلمة وأعتقد إنك شوفتي ده، كفاية في هجوم الوطن العربى كله عليكي اللي أنا نفسي تفاجأت بيه وبشكر كل الناس إللي ردت غيبتنا".

وكتبت "العيدان" خلال الساعات القليلة الماضية، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أولا من قال إني سخرت منه.. أنا قلت عنه أقرع وأهو فعلا أقرع، وأشوف ياكثر مشاهده في مسرحياته وأفلامه اللي يسخر أهو من قرعته، وسهير البابلي تفت على قرعته في ريا وسكينة.. أشوف ما تكلمتوا".

ومنذ أيام، أثارت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، موجة غضب واسعة بين متابعيها، بعدما سخرت من الفنان أحمد بدير، من خلال ابنته.

وشاركت الإعلامية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة للفنان وفتاة حسناء، أشارت إلى إنها ابنته.

وعلقت مي العيدان، قائلة: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة بنت الأقرع".

وعلى إثر ذلك، تعرضت مي العيدان لهجوم واسع بين الرواد، معلقين: "ليه بتتنمري عليه"، و"المفروض يرفع عليكي قضية"، و"أسلوبك وحش".

يذكر أن الإعلامية مي العيدان كانت نشرت صورة نادرة لمحمد رمضان وهو يقبل يد والده، لكن تعليقها على الصورة أوقعها في فخ التنمر على أبيه؛ إذ علقت على الصورة قائلة: "لأول مرة صورة محمد رمضان مع أبوه، وأي أبوه يخرع".

وقصدت مي العيدان بجملة "يخرع"، أي أنه مخيف، وانتقدها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.

وعادة ما تواجه "مي"، انتقادات من متابعيها بسبب ما تنشره: "نزلي صورتك أنتي ونشوف الفرق"، "من راقب الناس مات هما"، "جميلة بكل حالاتها"، "حلوة قبل وبعد.. بس بدي أعرف أنتي إيه مشكلتك".