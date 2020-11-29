يعد الحواوشي البلدي، واحدا من أشهى وأشهر الأكلات التي يفضلها الشعب المصري، ويقبل على شرائها.

وتفضل العديد من السيدات إعداده وتحضيره في المنزل لضمان مذاقه وجودته.

ويقدم لكِ "هن" طريقة عمل الحواوشي في المنزل، بخطوات الشيف أميرة شنب.

مقادير الحواوشي البلدي

بهارات حواوشي

زيت

ملح

فلفل أسود

عيش بلدي

لحم مفروم

دقيق

بقدونس مفروم

فلفل رومي مفروم

الثوم المفروم

كوب بصل مفروم

طماطم مفرومة

طريقة عمل الحواوشي

في بولة متوسطة الحجم، أخلطي البصل مع ملح وفلفل وبهارات الحواوشي مع الفلفل الرومي والبقدونس والطماطم.

ضيفي اللحمة إلى الخليط مع البقدونس، وتقلب جيدا مع ملعقة الدقيق.

ضيفي الثوم، ونستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات، ثم يرفع في العيش بشكل متساوٍ.

رصي العيش على صينية الفرن من ورق الزبدة، ويرش بزيت وملح وفلفل وبهارات الحواوشي، ثم يدخل الفرن حتى يكتمل النضج لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ويقدم للأكل.