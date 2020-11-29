ابنة أصالة تنشر كواليس زيارتها لـ"ناسا": خطوة صغيرة لرجل أصبحت قفزة عملاقة للبشرية

علاقات و مجتمع

رغم كونها طبيبة، إلا أنها قررت خوض تجربة جديدة خاطفة، في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، لتشارك بها متابعيها، كنما اعتادت.

ونشرت الطبيبة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية، أصالة نصري، تفاصيل زيارتها إلى وكالة "ناسا"، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عبر عدة صور.

وتظهر شام في إحدى الصور داخل إحدى المركبات الفضائية المعروضة في الوكالة، بينما تتجول بصور أخرى داخل مقر "ناسا" حيث تبدو معدات الفضاء الأمريكية حلفها.

وفي صور أخرى، تظهر شام أمام الحديقة المقابلة لمقر وكالة الفضاء الدولي، حيث علقت بقولها: "خطوة صغيرة لرجل، كانت بمثابة قفزة عملاقة للبشرية".

وأعادت الطبيبة شام الذهبي الإشارة إلى رائد الفضاء نيل أرمسترونج، بحكايته الشهيرة عندما وطأت قدمه القمر، حيث قال: "قد نكون على مسافة قفزة واحدة، ولكن لا يزال على بعد ملايين السنين الضوئية عالم غني جدا ودائم رائع! إنه أعظم لغز في الحياة".

شام تثير الجدل بانفصالها

وقبل أشهر قليلة، أثارت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، الجدل بانفصالها عن خطيبها طبيب الجلدية معتز نصير، بعد إعلان خطبتهما في يوليو الماضي، خلال حفل عائلي بسيط.

ونشرت وقتها شام الذهبي، عبر موقع "إنستجرام"، صور تجمعها بخطيبها، وعلقت عليها قائلة: "الأسرة تكبر، شكرا لك على صدقك وكونك أنت فقط دون زيف، ولأنك أظهرت لي جانبا مختلفا من الحياة، لك للأبد".

وبعد شهرين، فاجأت شام الجميع، بحذف صورها مع خطيبها، وكتبت في صورة لها على البحر: "أحاول أن أذكر نفسي دائما أنه أيا كان ما يحدث، فإن الغرض من هذه الرحلة عميق بداخلنا، وهذا هو ما يجب أن نوجه إليه طاقتنا.. أن نتعافى من الداخل بدلا من التركيز على السطح، وأن نتذكر ألا نستسلم في معاركنا".

وتزامن ذلك مع طرح أصالة نصري لأحدث ألبوماتها بعنوان "لا تستسلم" الذي يضم 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية.

وفي مطلع الشهر الجاري، نشرت شام صورة جديدة أسرية دافئة لها بصحبة والدتها أصالة وإخوتها التوأم آدم وعلي أبناء طارق العريان وأمها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت في تعليقها على الصورة، "البركة بتاعتي".