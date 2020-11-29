- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أميركي يبلغ حلقته رقم 12000 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتجاوز مسلسل «ذي يونغ آند ذي ريستلس» الأميركي في الأول من ديسمبر عتبة جديدة، إذ تُعرَض حلقته رقم 12000.
وأفادت محطة «سي بي إس» الأميركية التي تعرض «ذي يونغ آند ذي ريستلس» بأن المسلسل الذي «كان منذ عام 1973 جزءاً من الحياة اليومية لملايين الأميركيين، يصل يوم الثلاثاء إلى الحلقة الرقم 12000». ويشاهد عشرات الملايين من الأشخاص في بلدان عدة «ذي يونغ آند ذي ريستلس» باللغة الإنجليزية.
وتتمحور حبكة المسلسل حول عدد من العائلات في مدينة بولاية ويسكونسن الأميركية، وتتخلل الأحداث مجموعة كبيرة من التقلبات، زواجاً وانفصالاً، أو اختفاءً ثم ظهوراً مفاجئاً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مسلسل أميركي يبلغ حلقته رقم 12000 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.