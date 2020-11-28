خالد الجندي: سورة الطلاق تحوي مفاتيح الفرج وتسمى سورة النساء الصغرى

فتاوى المرأة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك سورة قرآنية أجمع العلماء أن بها مفاتيح الفرج العشرة، حتى أن المشايخ كان يوصون بالحفاظ عليها، والإكثار من تلاوتها عند حدوث أي غم أو هم أو كرب أو مصيبة أو كارثة أو نازلة أو فجاعة، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة "DMC".

وأضاف "الجندي"، أن هذه السورة الكريمة تحتوي مفاتيح خاصة بالفرج والعطاء والكرم من الله سبحانه وتعالى، وهذه السورة تتكون من 12 آية في كتاب الله تعالى، والحديث هنا عن سورة "الطلاق" ويا اللعجب هذه السورة الكريمة فيها من مفاتيح الفرج، ما لم تحمله سورة أخرى من القرآن لا "الفاتحة" ولا "البقرة" ولا "آل عمران".

وتابع: "هذه السورة تسمى سورة النساء القصرى (القصيرة)، بمعنى الأقصر من سورة النساء الحقيقية، وهذا يعني أننا أمام سورتين تتحدثان عن النساء في القرآن الكريم، سورة النساء المعروفة في كبار السور وهذه السورة لكن لا أقول عليها سورة النساء الصغرى، لآن القرآن لا يوصف بالصغر فنقول سورة النساء القصرى أي الأقل في عدد الآيات الموجودة في القرآن الكريم، وإنما تحتوي المفاتيح الـ 10 للفرج".

وأردف: "تلك المفاتيح هي بالترتيب حسب ما جاء بالسورة الكريمة، المفتاح الاول حين يقول المولى (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)، المفتاح الثاني (ومن يتق الله يجعل له مخرجا)، المفتاح الثالث (ويرزقه من حيث لا يحتسب)، المفتاح الرابع (ومن يتوكل على الله فهو حسبه)، المفتاح الخامس ( إن الله غالب أمره)، المفتاح السادس (قد جعل الله لكل شيئا قدرا)، المفتاح السابع (ومن يتقى الله يجعل له من أمره يسرا)، المفتاح الثامن (ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته)، المفتاح التاسع (ويعظم له أجراه)، المفتاح العاشر (سيجعل الله بعد عسرا يسر)".