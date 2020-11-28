"الصمت لغة العظماء".. التجاهل طريقة زوجة شيكابالا للرد على الإساءة له

علاقات و مجتمع

أزمات عدة، تحاصر محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك طوال الوقت، الذي يعتبره جمهوره ضحية للتنمر والإساءات غير المقبولة، في حين يراه البعض مدان لا يجوز عليه الشفقة أو الرحمة، وسط التزام زوجته الصمت، مُؤثرة دعمه بعيدا عن الأضواء والإعلام.

"سارة" زوجة شيكابالا لم تظهر أية ردود فعل خلال أزمات "الأباتشي" منذ زواجهما حتى الآن، وفضلت تجاهلها، حتى في حالة حضورها إحدى الأزمات.

"سب" شيكابالا بعد فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

شتائم بذيئة وعبارات عنصرية، ملأت منصات التواصل الاجتماعي، للسخرية من لون شيكابالا، والتشكيك في مهاراته الكورية، بالرغم من إحرازه هدف عالمي خلال مباراة القمة أمام النادي الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي انتهى بحمل "الشياطين الحمر" للكأس، والتتويج بالبطولة.

وفضلت "سارة" إلتزام الصمت، وعدم التعليق من خلال التصريحات الإعلامية، أو عبر حساباتها الرسمية على "سوشيال ميديا"، التي لا تفتحها للجمهور، مفضلة أن تجعلها مقتصرة على أصدقائها فقط.

"خناقة" أحمد فهمي مع شيكابالا بسبب إهانة جمهور الأهلي

قررت "سارة" التزام الصمت، وعدم التدخل خلال المشادة الكلامية بين زوجها والفنان أحمد فهمي، داخل حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، في أكتوبر الماضي، بالرغم من وقوفها بالقرب من زوجها، إلا أنها أآثرت البقاء في مكانها.

وكشف "فهمي" حينها، لـ"الوطن"، عن تفاصيل الواقعة التي بدأت مع دخوله وزوجته الفنانة هنا الزاهد، لقاعة الفرح، حيث التقيا مصطفى سيف العماري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الذي تحدث مع الفنان قائلاً: "شيكا هنا.. تعالى سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك في ظل وجود خلاف سابق بينهما، بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور الأهلي، وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

واستجاب فهمي، لرغبة العماري، وتوجه نحو شيكابالا الذي كان واقفاً رفقة زوجته، ليفاجئ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "أنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجيء الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بأبشع الألفاظ"، وسط إندهاش الفنان الذي سأله: "أنت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟" ليعاود اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهورها من جديد، وهنا وجه "فهمي" السباب لـ"شيكابالا" دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره.

تعرض زوجة شيكابالا ونجله للتنمر

عقب تتويج "القلعة البيضاء" بكأس السوبر المحلى 2020، الذي عُقد في الإمارات، تعرض "الأباتشي" لشتائم وعبارات تنمر على نجله وزوجته، إلا أن الأخيرة لم تظهر نهائيا للرد على ذلك الأمر.