8 نصائح بسيطة تجعل حمامك كأنه في فندق فاخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الحمام جزء أساسي من المنزل لا غنى عنه، لذا يجب تنظيفه والاهتمام به، للحفاظ على الصحة ومنع تراكم الجراثيم والبكتيريا الضارة.

وهناك العديد من النصائح البسيطة التي تجعل حمامك يبدو وكأنه فندق فاخر، حسب ما جاء في موقع "برايت سايد"، وهي كالتالي:

1- المناشف البيضاء:

في معظم الفنادق اللطيفة، لن ترى أي ملاءات سرير ومناشف مختلفة المظهر باللون الأببيض، لأن الألوان البيضاء عملية أكثر، ويمكن غسلها في درجات حرارة عالية ولا تتلاشى، لذا فهي تبدو نضرة ونظيفة.

ولكن إذا كنت لا تحب اللون الأبيض، على الأقل استبدل المناشف اللامعة بمناشف فاتحة ذات لون واحد، ولمعرفة منشفتك الخاصة، يمكنك تطريز الحرف الأول من اسمك عليها.

2- دش جيد:

لست مضطرا إلى تغطية الجدران ببلاط باهظ الثمن أو تغيير كل شيء في الحمام، ولكن ستبدو المساحة مختلفة تماما إذا كنت تستخدم رأس الدش المناسب.

3- سجادة حمام ذات نوعية جيدة:

يمكن للحصائر الرخيصة والقديمة أن تدمر حتى أجمل الحمامات، لذا من الأفضل شراء سجادة جديدة والتفكير في شكلها مع التصميم العام، وتتطلب الحصائر الأفضل مزيدا من العناية ولكنها تبدو رائعة حقا لذا فهي تستحق ذلك بالتأكيد.

4- مرآة وظيفية:

المرآة الكبيرة تجعل مساحتك تبدو أكبر مما هي عليه، وتبرز تصميم الغرفة وتبدو رائعة على عكس الأصغر منها، بالإضافة إلى ذلك، من الأسهل أن ترى نفسك في مرآة كبيرة، لذا إذا لم يكن لديك مساحة لمرآة كبيرة، فيمكنك الحصول على مرآة قابلة للتعديل، ويستخدم هذا الاختراق من قبل الكثيرين لأسباب طبية.

5- زخارف نافذة جيدة:

عندما لا يكون المنظر جميلا جدا، فأنت بحاجة إلى القيام بشيء ما لتحسينه، ويمكنك استخدام نوافذ غير شفافة أو ستائر بها أزهار، لإخفاء العيوب وجعل الغرفة تبدو أكثر نضارة، ولكن تأكدي من عدم وصول القماش إلى الأرض وعدم ملامسته للماء بشكل مباشر.

6- حفظ الأشياء بالترتيب بالقرب من الحوض:

بدلا من مجموعة الزجاجات، توفر الفنادق عبوات الشامبو التي تستخدم لمرة واحدة، وفي المنزل، لدينا المزيد من العناصر ولكن يمكن أيضا ترتيبها بشكل جيد إذا كنت تأخذ الوقت الكافي للتنظيم استلهم من الغرف في الفنادق باهظة الثمن.

7- الضوء المناسب:

لراحة الزوار غالبا ما تستخدم الفنادق الأضواء الرئيسية والأضواء الإضافية، وغالبا ما يتم تمييز المنطقة القريبة من المرآة بضوء إضافي.

ويعد أبسط خيار هو مصابيح مسطحة على الحائط على يسار ويمين المرآة، بالإضافة إلى أن درجة حرارة لون الأضواء مهمة للغاية أيضا.

وكلما ارتفعت درجة الحرارة، زاد برودة الضوء وبدأ الحمام يبدو وكأنه جناح في فندق، ويوصي الخبراء باستخدام مصابيح ذات درجة حرارة لون أقل من 3000 درجة مئوية.

8- انتبه للتفاصيل:

حتى أبسط غرفة يمكن أن تبدو جديدة وجذابة إذا أضفت بعض التفاصيل الساطعة والمثيرة للاهتمام، ويمكنك شراء صابون رائع المظهر أو سلة خوص للمناشف، وصب الشامبو في زجاجات جميلة المظهر، واستخدام كوستر جميل بدلا من الزجاج العادي لفرشاة أسنانك، وقم بإعداد شموع معطرة لخلق جو لطيف أو مزهريات مليئة بالورود أو طبق به بعض الوردود بالقرب من الحوض.