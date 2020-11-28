إذا كانت وجبتك لا تتضمن هذه المكونات فسوف يزيد وزنك أكثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول وجبة صحية غذائية ومتوازنة ومليئة بجميع العناصر الغذائية اللازمة، ولكن إذا كان الوجبة لا تتضمن عناصر معينة لا يمكنك إنقاص الوزن، بل بالعكس ستكتسب وزنا، كما أوضح موقع" eathis".

من الأفضل التأكد من أن كل واحدة من وجباتك، بما فيها الخفيفة، تحتوي على العناصر الغذائية الرئيسية التي يحتاجها جسمك من أجل البقاء متغذية بشكل صحيح وشبع، ودون هذه العناصر الغذائية، من المحتمل أن تشعر بالجوع وتناول المزيد من الطعام على مدار اليوم، ما يجعلك تكتسب وزناً واضحا.

لذا يجب التأكد من أن جميع وجباتك تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية والألياف، وإذا كان لديك كل تلك الأطعمة في وجباتك، فأنت على الطريق الصحيح للحفاظ على وزن صحي.

لماذا هذه العناصر الغذائية المحددة؟

هذه هي العناصر الغذائية ستساعدك على الشعور بالشبع والرضا، ما يؤدي إلى تقليل تناول الوجبات الخفيفة في وقت لاحق من اليوم.

وتعتبر الوجبات المتوازنة والوجبات الخفيفة على مدار اليوم أفضل طريقة للتأكد من أنك لن تعاني من الجوع في الليل وتتطلع إلى تناول أي شيء.

وهذا يشمل حتى الإفطار الخاص بك، وإذا كنت تشتهي الكعك المحلى بالسكر، فاستمتع به مع بعض العناصر الأخرى التي ستكمل وجبتك، مثل البيض المخفوق وكوب من التوت، وبدون إضافة هذه العناصر الغذائية الرئيسية، سيؤدي هذا الدونات السكرية إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ثم الانهيار سريعا، ما يؤدي إلى الجوع والرغبة في الحصول على طاقة "سريعة" (أي وجبات خفيفة غير صحية) في وقت لاحق.

ويميل الأشخاص الذين تناولوا وجبة فطور أكبر إلى أن يكون وزنهم أقل، لذلك لا تخف من تناول وجبة فطور كبيرة، وستشعر أيضًا بالحيوية والاستعداد للتعامل مع التمرين أو مهامك بشكل أفضل عندما يتم تغذيتك بشكل صحيح.

والآن بعد أن تعرفت على العناصر الغذائية الأساسية التي يجب تناولها في وجبتك، وتوصي إرشادات وزارة الزراعة الأمريكية بأن تملأ ربع طبقك بالبروتين، وربع طبقك بالكربوهيدرات الصحية، ونصف طبقك مع الفواكه أو الخضار أو كليهما، وباتباع هذه الإرشادات البسيطة وقياس أحجام الحصص المناسبة، ستجد نفسك تتناول وجبة صحية مشبعة في كل مرة.