طبيب يستعرض طرق التغذية السليمة للأطفال: يأكلون تدريجيا وعلى فترات

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قال الدكتور خيري الخشاب، رئيس وحدة التغذية الإكلينيكية للأطفال بجامعة عين شمس، إن المرحلة الأولى للطفل وعمره عام واحد هي المرحلة الأهم له، وفي الستة أشهر الأولى له يتناول الأكل التكميلي بطريقة تدريجية وعند وصوله إلى عام كامل يتناول جميع الأغذية الصحية بشكل كامل.

وأضاف "الخشاب"، خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن الأغذية التي يحتاجها الطفل هي بروتينات وهي الأساس الذي يبني علية الطفل فضلًا عن النشويات والسكريات والدهون، مشددًا على أهمية الأحماض الدهنية طويلة السلسلة الموجودة في الأسماك والمكسرات والكثير من الفيتامينات والمعادن.

وأوضح رئيس وحدة التغذية الإكلينيكية للأطفال بجامعة عين شمس، أن كل ما يحتاجة الطفل من عناصر غذائية يتوفر في لبن الأم ولكن توجد مكملات غير موجودة بشكل كافٍ في لبن الأم مثل عنصر الحديد وفيتامين دي لذلك الأطفال تتناول فيتامين دي من سن يوم، كما أن الرضاعة تقل تدريجيا من سن عام، وتنتهي عند وصوله إلى سنتين لوجود المواد الغذائية التي يحتاجها للطفل ولكن لا يتحمل الطفل الرضاعة لمدة عام واحد ولا بد من تناول بعض المأكولات التي تكمل احتياجاته الغذائية.

وشدد على ضرورة تناول الأطفال اللحوم من سن ستة أشهر، وتبدأ تدريجيا بالدجاج والأرانب والأسماك وعند وصوله لعمر سنة يتناول الطعام بمفرده ويتناول في اليوم الواحد من 80 لـ100 جرام من اللحوم وخمس أنواع من الخضروات والفاكهة مثل الكوسة والجزر والخرشوف والتفاح والموز والجوافة ولابد من الحبوب لدورها الغذائي والمناعي الهام جدا بالإضافة للعيش ويفضل العيش البلدي عن عيش الفينو .

وأوضح أنه على الطفل تناول الإفطار والغداء والعشاء وبينهم 3 وجبات خفيفة وأن مدة الأكل لا تتعدي 30 دقيقة، ويتوقف عن الأكل حتى وإن لم يتناول بشكل كافي وأن الأطفال يميلون إلى الأشياء السكرية والسائلة لكن لابد من التجديد ليتذوق جميع الأطعمة، فهذه السكريات هي طاقة فارغة ولا تعطي للطفل صحة، بالإضافة أنها تجلب الأنيميا ونقص زنك ونقص في النمو وأن الهرمون المسؤول عن الجوع في الجسم لا يفرز والطفل يأكل على فترات.