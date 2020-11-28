كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 نوفمبر 2020 08:36 مساءً - يحرص الكثير من النجوم العرب على الظهور بإطلالات مميزة في حياتهم اليومية أو المناسبات والسهرات التي يحضرونها، سواء كانت إطلالات كاجوال أو رسمية.

وتعددت إطلالات النجوم العرب خلال العام 2020، بين الإطلالات الرسمية الفخمة، والإطلالات الكاجوال الأنيقة، ليظهر الكثير منهم بشكل مميز وأنيق.

وفي هذا الألبوم، جمعت لك "الخليج 365.نت" أجمل إطلالات النجوم العرب لعام 2020:



راغب علامة

راغب علامة



يشتهر النجم اللبناني راغب علامة بأناقته الدائمة، فهو يحرص على الظهور بإطلالات مميزة وجاذبة، سواء في حياته اليومية أو في الحفلات التي يقوم بإحيائها.

وفي إطلالة نهارية أنيقة خلال خريف 2020، اعتمد علامة بليزر باللون الأزرق الفاتح، مع قميص أبيض، وبنطلون كحلي، إضافة إلى نظارة شمسية ذات عدسات سوداء.

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محمد حماقي

محمد حماقي

خلال إحيائه حفل اليوم الوطني السعودي في نهاية شهر سبتمبر الماضي، اعتمد محمد حماقي بدلة أنيقة باللون الأسود، نسقها مع قميص يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، لإطلالة أكثر فخامة وأناقة.

واعتمد حماقي مع هذه الإطلالة حذاء من الجلد الأسود.



عمرو دياب

عمرو دياب



يتميز النجم المصري عمرو دياب بإطلالاته العصرية، إذ تُعد الأزياء التي يظهر بها على بوسترات ألبوماته أو حفلاته، صيحة يعتمدها الكثير من الشباب في إطلالاتهم اليومية.

وفي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم نهاية أكتوبر الماضي، اختار عمرو دياب الظهور بإطلالة تجمع بين بنطلون جينز باللون الأزرق الداكن، مع بليزر باللون الكحلي، وقميص أبيض وربطة عنق باللون الكحلي.

واعتمد عمرو دياب مع هذه الإطلالة حذاءً رياضياً أنيقاً باللون الأبيض.

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ظافر العابدين

ظافر العابدين



في إطلالة شتوية أنيقة، خلال تصوير مشاهده في مسلسل "عروس بيروت"، اختار النجم التونسي ظافر العابدين ارتداء بلوفر أنيق من الصوف، بأكمام طويلة ورقبة عالية.

ويتميز البلوفر بأنه يجمع بين اللونين الرمادي الداكن، والنقش العريض على الصدر والذراعين باللون الأوف وايت.



قصي خولي

قصي خولي



ظهر النجم السوري قصي خولي بإطلالة رياضية مميزة خلال حلقته في برنامج "إغلب السقا" الذي عُرض في رمضان 2020، حيث اعتمد خولي سترة رياضية باللون الأسود ذات خطوط بيضاء على جانبي الذراعين، إضافة إلى بنطلون رياضي باللون الأسود بنفس تصميم السترة وألوانها.

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آسر ياسين

آسر ياسين



ظهر النجم المصري آسر ياسين بالعديد من الإطلالات الأنيقة خلال عام 2020، أعجبنا منها هذه الإطلالة الرسمية الفخمة التي اعتمدها خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر ياسين في هذه الإطلالة مرتدياً بدلة باللون الرمادي، مع قميص أبيض ذي أزرار سوداء، و Vest بطية صدر على شكل حرف V، إضافة إلى بليزر باللون الرمادي اللامع.



معتصم النهار

معتصم النهار



ظهر النجم معتصم النهار بالعديد من الإطلالات الأنيقة خلال مشاهده في مسلسل "الآخر" الذي انتهى من تصويره في نهاية أكتوبر 2020.

وفي إطلالة كاجوال أنيقة خلال تصوير أحد مشاهد المسلسل، اعتمد معتصم النهار سترة مفتوحة من الصوف باللون الرمادي الفاتح، مع بنطلون أسود ذي أرجل ضيقة، وتيشرت من القطن الأبيض، إضافة إلى آيس كاب على الرأس من الصوف الرمادي، وحذاء من الجلد الأسود.

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