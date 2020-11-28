5 أشياء تحدث لجسمك عند الإفراط في تناول زبدة الفول السوداني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

زبدة الفول السوداني من أكثر الأطعمة المحبوبة والمتعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى أنها مليئة بالبروتين والألياف والكثير من العناصر الغذائية والفوائد الصحية، ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

ومع ذلك، فإن تناول المزيد من زبدة الفول السوداني، له تأثيرات على صحة الإنسان، أوردها موقع "eatthis"، على النحو التالي:

1- قد يكون قلبك أكثر صحة:

زبدة الفول السوداني مليئة بالمغذيات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة القلب، بما في ذلك النياسين والمغنيسيوم وفيتامين E والدهون الصحية غير المشبعة، كما أنها منخفضة الكربوهيدرات.

وكشفت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية لديهم مخاطر أقل للوفاة مع زيادة تناول زبدة الفول السوداني، بالإضافة إلى أن زبدة الفول السوداني هو مصدر غني للبوليفينول المغذيات الدقيقة.

2- يمكنك زيادة التركيز على السكر والملح والدهون:

بقدر ما يمكن أن تكون زبدة الفول السوداني مغذية ولذيذة، تحتوي أيضا على سكريات مضافة مخفية ودهون متحولة غير صحية.

3- يمكنك تحسين إدارة جلوكوز الدم:

زبدة الفول السوداني غنية بالدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية، وقد يؤدي استهلاكها إلى تحسين حساسية الأنسولين وأيضا الجلوكوز.

وفي تجربة عشوائية عام 2018 فحصت تناول المكسرات وعلامات الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، وجد أن استهلاك زبدة الفول السوداني، أدى إلى تحسين مستوى الجلوكوز وكذلك سكر الدم بعد الوجبة.

4- يمكنك تناول السموم المسببة للسرطان:

الأفلاتوكسين، السموم المنتجة من الفطريات التي يمكن أن تلوث الزراعة ونباتات الفول السوداني، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد والكلى لدى البشر.

5- ستكون راضيا لفترة أطول:

كشفت تجربة مراقبة عشوائية صغيرة عام 2017 أن استهلاك الفول السوداني مرتبط بتقليل تناول الأطعمة الخفيفة وقد يساعد في إدارة الوزن، بالإضافة إلى أن الفول السوداني مصدر غني بالبروتين والألياف بشكل مناسب، ومع ذلك، لا تزال زبدة الفول السوداني غذاء كثيف بالسعرات الحرارية.