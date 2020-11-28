الصور الأولى من عقد قران ميار الغيطي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى من عقد قران الفنانة الشابة، ميار الغيطي، ابنة الإعلامي محمد الغيطي.

وأظهرت الصورة، احتفالا بسيطا، حيث تألقت العروس بفستان أبيض، منفوش قليلًا، بأكمام شفافة من الجوبير.

كما اعتمدت الفنانة على شعر منسدل ويفي، مع الهيد بيس، ومكياج ترابي مطفي.

يذكر أن ميار ولدت في 7 يونيو عام 1992، والدها الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي، ووالدتها الإعلامية منى بارومة، وشقيقتها الممثلة مي الغيطي، وعارض والدها في بداية مشوارها الفني دخول عالم الفن والتمثيل، لتبتعد عن السينما لفترة واتجهت للتليفزيون، حيث ظهرت بقوة في الدراما التلفزيونية بكثير من الأدوار، لتثبت موهبتها وقدرتها على الأداء التمثيلي.

وظهرت لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها خمسة أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي.

شاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.

جسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب".

جسدت دور "شوقية" وهي بنت من طبقة فقيرة وتعمل خادمة في البيوت، وتغرم بشاب من الطبقة نفسها وتتزوجه، خلال مسلسل "بنت من الزمن ده"، مع الفنانة داليا البحيري.

شاركت بمسلسل "حرمت يا بابا"، خلال عام 2009، مع الفنان الراحل حسن حسني، والفنانة هناء الشوربجي، حيث جسدت دور ابنتهما المدللة "هيام".

شاركت عام 2013 في بطولة مسلسل "آدم وجميلة"، مع حسن الرداد، ويسرا اللوزي، وميريهان، وأدت خلاله شخصية "إيمان" شقيقة حسن الرداد، والتي تتعرض إلى حادث تفقد على إثره بصرها.