صور.. سلمى أبوضيف بفستان جريء.. ومتابعون: "خطيرة"

علاقات و مجتمع

أطلت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، بفستان جريء، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الفنانة، صورا لها بفستان أحمر عاري الظهر، ووصف المتابعون الإطالة بـ"خطيرة وجميلة".

ومنذ أسابيع، نشرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، عبر خاصية "الاستوري" على موقع "انستجرام"، في أول ظهور لها بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد، مقطع فيديو أثناء رقصها في حفل زفاف، مرتدية فستانا أحمر.

وظهرت "سلمى" ترقص على أنغام "يا ناس" لمحمود العسيلي.

شفاء سلمى أبو ضيف من فيروس كورونا

وكانت الفنانة سلمى أبو ضيف أعلنت شفاءها من فيروس كورونا في خاصية الاستوري الخاص بها قائلة: "أخيرا أنا خالية من كورونا الحمد لله.. شكرا لكل الناس اللي سألت عني.. ابقوا آمنين"، وذلك عقب إصابتها بالفيروس بعد عودتها من المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي.

وتشارك سلمى أبو ضيف، جهورها، بصور ولقطات من حياتها اليومية، وكذلك إطلالاتها الصيفية، منها ما نشرته عبر حسابها على إنستجرام خلال الصيف الماضي، حيث نشرت صورة لها مرتدية سروال من اللون الأسود وعليه قطعة مايوه بكيني "توب"، من اللون الأسود كاشفة عن جسمها وبطنها.

وتفاعل معها الجمهور عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من أبرزها" "رجعتي تاني تنشري حاجات غريبة"، و"هو في إيه يا بنتي استري نفسك".

فيما أعجب البعض بإطلالتها: "ما شاء الله زي القمر"، و"عمالة تحلوي ليه".

ودائما ما تتسم إطلالات سلمى أبو ضيف بالجرأة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها بإطلالة جريئة لافتة للنظر، أثناء تواجدها في واحة سيوة، بعدسة JACK WATERLOT.

وظهرت سلمى خلال الصورة مرتدية كارديجان مفتوحًا طويلًا باللون البرتقالي، مكشوف البطن، دون بنطلون، وبدت كأنها أفريقية في وقفتها وملابسها، حيث اعتمدت على الماكياج القاتم، بجانب تسريحة رجالية "آلا جارسون".

وأرفقت سلمى تعليقًا على الصورة الذي أوضح مكان تواجدها والتقاطها، والمصور، وقامت بإغلاق خاصية التعليقات.