إيمي سالم عن دينا الشربيني: "من أشطر وأجمل ممثلات الشباب في مصر"

علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة، إيمي سالم، محركانت البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورة لها بصحبة الفنان عمرو دياب، حيث ضجت الصورة ساحات "السوشيال ميديا" مُرفقة بتعليق "شكلها مؤامرة أعشق الرابعة" في إشارة لتوتر العلاقة بين الهضبة ودينا الشربيني.

إلا أن الصورة تعود لحفل عيد ميلاد الهضبة السابق، ولم تكن صورة حديثة على الإطلاق، خاصة إن هناك علاقة صداقة بين الثنائي.

الجدير بالذكر إن "إيمي" تجمعها علاقة بالفنانة دينا الشربيني، تعود لأكثر من أربع أعوام ماضية.

ففي 2016، نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنانة دينا الشربيني، حيث ظهرا الثنائي بدون مكياج تمامًا.

وعلقت "سالم" على الصورة قائلة: "القمر ... اللي في حتة لوحدها.. من أشطر وأجمل ممثلات الشباب في مصر.. حبيبتي دينا الشربيني".

وفي 2020، تحديدًا في عيد ميلاد الفنان عمرو دياب، ظهرت "‘يمي" بصحبة "الهضبة" و"الشربيني" في إحدى صور الاحتفالات.

وعلقت إيمي، عبر حسابها الرسمي علي موقع "إنستجرام"، قائلة: "كل سنة وإنت الهضبة.. كل سنة وإنت ناجح وعالمي.. كل سنة وإنت مختلف وفي حتة لوحدك.. والأهم كل سنة وإنت بصحة وسعادة وراحة بال، عيد ميلاد سعيد.. نجمنا الضخم".

من هي إيمي سالم؟

- هي من مواليد 1982، أي أنها تبلغ من العمر 38 عامًا.

- فنانة مصرية، وقدمت في بداية أعمالها بعض الأدوار الثانوية.

- يعتبر فيلم "أحلام عمرنا"، الذي عرض في العام 2005، مع الفنانة منى زكي والفنان مصطفى شعبان، أول أدوارها الرئيسية.

- شاركت بعد ذلك في بعض الأفلام منها: "ما تيجي نرقص" و"كامل الأوصاف"، وانتقلت بعد ذلك إلى شاشة الدراما وشاركت في مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود".

- شاركت مع الفنان أحمد حلمي، في مسلسل "العملية ميسي" في دراما رمضان 2014.

- تزوجت من المطرب وعارض الأزياء اللبناني "غسان المولى"، لكنهما انفصلا في العام 2017.

- أنجبت أبناءها الثلاثة "يوسف" والتوأم "سالم" و"ساري"، في الولايات المتحدة الأمريكية.