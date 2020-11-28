أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر القلق والتوتر لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

احذر القلق والتوتر

يعيش الجميع فترة من القلق والتوتر منذ ظهور فيروس كورونا خوفا من الإصابة.

لماذا يشكل خطرا؟

عندما تشعر بالتوتر، يطلق جسمك الكورتيزول في مجرى الدم، ما يثبط جهاز المناعة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

كيف نحمي أنفسنا؟

ابعد عن أي مصدر يسبب لك القلق والتوتر

القيام ببعض تمارين اليوجا والتأمل لتهدئة أعصابك.