ابنك اتأخر في المشي.. اعرفي السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

فترة المشي من الفترات الصعبة التي تمر على الآباء والأمهات، لذا يجب معرفة كل ما يخص هذه الفترة، لسهولة التعامل مع الطفل وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وفي هذا الصدد يوضح لنا الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365"، كل ما يخص الطفل في فترة المشي.

يؤكد سليمان أن الطفل يبدأ المشي بداية منذ عام و3 أشهر إلى عام و6 أشهر، ولا داعِ لقلق الآباء والأمهات قبل مضي هذه الفترة.

وأوضح أن المشي يحتاج إلى أن تكون صحة الطفل جيدة بشكل عام، ومن المهم أن يكون مستوى الكالسيوم وفيتامين "د" في الدم بشكل طبيعي، لذا يجب تناول الطفل منتجات الألبان وبعض الخضروات والأسماك، ومن المهم جدا تعريضه لأشعة الشمس للحصول على ما يكفي من فيتامين "د".

وأشار استشاري الأطفال إلى أن فيتامين "د" يعد موجود بقلة في الأطعمة، لذا من الأفضل إعطائه للطفل منذ البداية على هئية نقاط، ومتابعة مستوى الكالسيوم في الدم.

ولفت إلى أن مشاية الأطفال تعتبر أمر جيد وتساعد على تقليل فترة الحبي والمشي، ولكن يجب عدم إجبار الطفل على الجلوس بها بالإكراه، ومن المهم جعلها جذابة من خلال وضع الموسيقي والألوان والألعاب.

وذكر "سليمان"، أن الأم تبدأ بالشعور بالقلق بعد عام و6 أشهر، فإذا انتهت هذه المدة ولم يستطع فيها طفلها المشي، لا بد من استشارة الطبيب، لتلقي العلاج المناسب.

وتابع أنه عند تأخر الطفل في المشي يجب التأكد من أن مستوى الكالسيوم في الدم موجود بشكل طبيعي لدى الطفل، ولا بد من إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، مثل تحليل مستوى الكالسيوم وفيتامين د والهرمونات.

سبب تأخر المشي لدى الأطفال:

- نقص فيتامين د.

- نقص مستوى الكالسيوم في الدم.

- مشاكل في العظام.

- مشاكل في المفاصل.

- تشوهات في المفاصل.

- مشاكل في العضلات.

- زيادة في وزن الطفل.