- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 نوفمبر 2020 04:38 مساءً - لهذا الموسم، ستُرضيك مجموعات الأزياء التي قدّمتها الدور العالمية والعلامات التجارية الكبرى. فهي ليس أنيقة فحسب، إنما تتميّز بقصّاتها وتصاميمها المريحة ما يجعلها مناسبة لكل الأوقات.
إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
مكياج : Velvet Management
شعر: Velvet Management
الملابس والإكسسوارات: SPORTSMAX , VOGUE , WOLFORD , RED VALENTINO, MAXMARA , DOLCE & GABBANA , LORO PIANA , GIUSEPPE ZANOTTI, THE KOOPLES, MARELLA , ELISABETTA FRANCHI
معطف باللون الرمادي الداكن
قفازات باللون الرمادي
كنزة من الصوف
حذاء من الباييت
جميعها من Sportmax
نظارات شمسية من Vogue
جوارب من Wolford
تابعي المزيد : فساتين محجبات أنيقة لربيع ٢٠٢١
توب مقلّمة
فستان من الكشكش
حذاء من الجلد
جميعها من Red Valentino
تابعي المزيد : موديلات فساتين خطوبة تخفي البطن البارز لعروس 2021
معطف من الفرو الأسود
قفازات من الصوف
حذاء من الجلد الأسود اللامع
جميعها من Max Mara
نظارات شمسية من Dolce&Gabbana
تابعي المزيد : موديلات فساتين شتوية للمحجبات ٢٠٢٠
سروال من الصوف الناعم
كنزة من الصوف
سترة باللون البيج الداكن
حقيبة من الشاموا
جميعها من Loro Piana
حذاء من Giuseppe Zanotti
توب مزيّنة بالمربّعات
سروال من الجلد الأسود
حذاء رياضي
جميعها من Red Valentino
تابعي المزيد : فساتين محجبات أنيقة لربيع ٢٠٢١
توب باللون الفضي
سروال من الجينز الأزرق
حقيبة باللون الأخضر
جميعها من Marella
سترة من The Kooples
حذاء من Giuseppe Zanotti
تابعي المزيد : فساتين سهرة ترتر موضة خريف 2020
تنورة من Max Mara
توب من Elisabetta Franchi
معطف من Marella
كانت هذه تفاصيل خبر أزياء مريحة لإطلالاتك الشتوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.