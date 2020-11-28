أزياء مريحة لإطلالاتك الشتوية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 نوفمبر 2020 04:38 مساءً - لهذا الموسم، ستُرضيك مجموعات الأزياء التي قدّمتها الدور العالمية والعلامات التجارية الكبرى. فهي ليس أنيقة فحسب، إنما تتميّز بقصّاتها وتصاميمها المريحة ما يجعلها مناسبة لكل الأوقات.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي



مكياج : Velvet Management



شعر: Velvet Management



الملابس والإكسسوارات: SPORTSMAX , VOGUE , WOLFORD , RED VALENTINO, MAXMARA , DOLCE & GABBANA , LORO PIANA , GIUSEPPE ZANOTTI, THE KOOPLES, MARELLA , ELISABETTA FRANCHI









معطف باللون الرمادي الداكن



قفازات باللون الرمادي



كنزة من الصوف



حذاء من الباييت



جميعها من Sportmax



نظارات شمسية من Vogue



جوارب من Wolford



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توب مقلّمة



فستان من الكشكش



حذاء من الجلد



جميعها من Red Valentino



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معطف من الفرو الأسود



قفازات من الصوف



حذاء من الجلد الأسود اللامع



جميعها من Max Mara



نظارات شمسية من Dolce&Gabbana

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سروال من الصوف الناعم



كنزة من الصوف



سترة باللون البيج الداكن



حقيبة من الشاموا



جميعها من Loro Piana



حذاء من Giuseppe Zanotti







توب مزيّنة بالمربّعات



سروال من الجلد الأسود



حذاء رياضي



جميعها من Red Valentino



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توب باللون الفضي



سروال من الجينز الأزرق



حقيبة باللون الأخضر



جميعها من Marella



سترة من The Kooples



حذاء من Giuseppe Zanotti

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تنورة من Max Mara



توب من Elisabetta Franchi



معطف من Marella