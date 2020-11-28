لايف ستايل

أزياء مريحة لإطلالاتك الشتوية

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 نوفمبر 2020 04:38 مساءً - لهذا الموسم، ستُرضيك مجموعات الأزياء التي قدّمتها الدور العالمية والعلامات التجارية الكبرى. فهي ليس أنيقة فحسب، إنما تتميّز بقصّاتها وتصاميمها المريحة ما يجعلها مناسبة لكل الأوقات.

إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

مكياج : Velvet Management

شعر: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: SPORTSMAX , VOGUE , WOLFORD , RED VALENTINO, MAXMARA , DOLCE & GABBANA , LORO PIANA , GIUSEPPE ZANOTTI, THE KOOPLES, MARELLA , ELISABETTA FRANCHI

 



معطف باللون الرمادي الداكن

قفازات باللون الرمادي

كنزة من الصوف

حذاء من الباييت

جميعها من Sportmax

نظارات شمسية من Vogue

جوارب من Wolford
 

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توب مقلّمة

فستان من الكشكش

حذاء من الجلد

جميعها من Red Valentino
 

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معطف من الفرو الأسود

قفازات من الصوف

حذاء من الجلد الأسود اللامع

جميعها من Max Mara
 

نظارات شمسية من Dolce&Gabbana

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سروال من الصوف الناعم

كنزة من الصوف

سترة باللون البيج الداكن

حقيبة من الشاموا

جميعها من Loro Piana

حذاء من Giuseppe Zanotti
 



توب مزيّنة بالمربّعات

سروال من الجلد الأسود

حذاء رياضي

جميعها من Red Valentino
 

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توب باللون الفضي

سروال من الجينز الأزرق

حقيبة باللون الأخضر

جميعها من Marella

سترة من The Kooples
 

حذاء من Giuseppe Zanotti

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تنورة من Max Mara

توب من Elisabetta Franchi

معطف من Marella

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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