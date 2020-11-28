أزياء خريفية أنيقة لأمسياتك الساهرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 نوفمبر 2020 04:38 مساءً - على الرغم من كل الظروف القاسية التي مررنا بها ولا نزال، تبقى رغبتنا في الاستمتاع بلحظات الحياة ومناسباتها السارة هي الأقوى.

وما يزيد من لهفتنا في تمضية بعض الأوقات المرحة والسهرات العارمة، هي مجموعات الأزياء والإكسسوارات التي قدّمتها دور الأزياء العالمية والعلامات التجارية الكبرى، والتي تحثّنا على اختيار أجمل الإطلالات والتألق بها في أهم المناسبات.

لفتتنا في مجموعات خريف وشتاء 2020-2021، الكثير من الصيحات والاتجاهات التي تناسب السهرات والإطلالات المسائية، وتزيدها أناقة وإشراقاً، سواء من حيث الأقمشة اللامعة التي استُخدمت في تنفيذ القطع، أو من حيث الترصيعات التي زيّنتها وأغنت الإكسسوارات أيضاً.



الكشكش والتول

الكشكش والتول



قماش التول من أكثر الأقمشة التي تعكس أنوثة في إطلالات السيدة. وقد لفتتنا في مجموعات خريف وشتاء 2020-2021 طبقات الكشاكش التي رافقت هذا القماش فزادته رقّة وحيويّة.

بإمكانك أن تختاري من المجموعات الجديدة لهذا الموسم، توبات مزيّنة بطبقات الكشكش أو فساتين أو حتى تنانير تمنحك لمسة ناعمة وحضوراً لافتاً.

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فساتين أنثوية

فساتين أنثوية



تحتاج هذه القصّة من الفساتين إلى جسم رشيق وقامة ممشوقة كي يمنح صاحبها الإطلالة الأنيقة التي ترغب بها. هي من التصاميم الجريئة، التي يجب اختيارها بكثير من التأني كونها قادرة على إبرزا عيوب الجسم بشكل أوضح.

إذا كنت صاحبة جسم ممتلئ أو قامة قصيرة، ننصحك بالابتعاد عن هذا التصميم من الفساتين.

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الأكتاف البارزة

الأكتاف البارزة



إذا كنت تريدين الخروج في البرد ولكنك لا ترغبين في أن تكوني مكشوفة فإن زي بأكتاف بارزة يمكن أن يكون ما تحتاجين إليه. تمنحك التصاميم التي تتميّز بأكتافها البارزة والمستقيمة إطلالة واثقة وحضوراً قوياً يلفت الأنظار.

حاولي تجنّب هذه الصيحة إذا كنت من اللواتي يتمتعن برقبة قصيرة، إذ أن الأكتاف البارزة والضخمة تجعلها رقبتك تبدو أقصر وممتلئة أكثر.

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لمسة الإكسسوارات

الإكسسوارات



لا تكتمل إطلالاتك في السهرات، أو حتى إطلالاتك النهارية، دون أن تدخل إليها الإكسسوارات وتزيد من غناها.

ولموسم خريف وشتاء 2020-2021، تنوّعت تصاميم الإكسسوارات بين القطع العصرية التي تناسب مختلف أوقاتك ومشاويرك، وبين القطع المصنوعة من الأقمشة الناعمة والأنثوية كالساتان والتون والأورغانزا.. والمرصّعة بالأحجار الملوّنة والبرّاقة، والتي تناسب سهراتك وإطلالاتك الفاخرة.

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