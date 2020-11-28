كيفية تحضير بودرة مائية للوجه في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 نوفمبر 2020 04:38 مساءً - إنّ البودة المائية هي واحدة من أهم مستحضرات المكياج نظرًا لما تضفيه على الوجه من مظهرٍ مخملي متناسق، كما أنّها تساعد في السيطرة على اللّمعان الزائد، وتضمن أيضًا تغطية متساوية للكونتورينغ وتمنح ثباتًا أطول للمكياج.





كيفية عمل بودرة مائية للوجه

بودرة مائية



المكونات:

ملعقتان صغيرتان من الكركديه المطحون ناعما.

ملعقتان صغيرتان من القرفة الناعمة.

ملعقتان صغيرتان من الكاكاو الناعم.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.



الطريقة:

امزجي كافة المكونات وحريكها بواسطة عود خشبي، للحصول على عجينة سميكة ومتماسك.

ضعي البودرة المضغوطة في علبة نظيفة من البلاستيك معدة لهذا الغرض، مع مراعاة الضغط على سطحها لتتماسك جيداً.

غطّي البودرة بقطعة من المناديل الورقية، أو بمنشفة ورقية، ثمَّ اضغطي على سطحها بلطف حتّى تتماسك أكثر.

اتركي البودرة حتّى تجف لمدَّة أربع وعشرين ساعة، مع إبقاء طبقة الورق على سطحها، وبذلك تكون جاهزة للاستخدام.

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نصائح عند تطبيق بودرة مائية للوجه

بودرة الوجه

اختاري بودرة تُناسب لون البشرة، لإخفاء مشاكل البشرة.

من الأفضل اختيار البودرة الشفافة التي غالباً ما تُناسب ألوان البشرة جميعها، وتتميّز بقلّة كثافتها بالنسبة لأنواع البودرة الأخرى.

يُنصَح بدمجه البودرة جيّداً؛ حتى لا تظهر مشاكل في البشرة عند التصوير الفوتوغرافيّ مثلاً.

تجنّبي وضع البودرة على الحواف الخارجيّة من الوجه؛ حتى لا يظهر بشكلٍ غير طبيعي.

لا تضعي طبقات مُتتالية من البودرة على مدار اليوم.

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