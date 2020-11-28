"كوني".. انطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة بالبحيرة

علاقات و مجتمع

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد، عدة لقاءات فردية للتواصل مع السيدات والرجال لتوعيتهم بأهمية التكاتف لمناهضة كافة أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة، ونشر الرسائل التوعوية، وروعى فى تلك اللقاءات اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار حملة "الـ16 يوم" من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة تحت شعار "كوني"، التى يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 نوفمبر الذى يوافق اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة وحتى العاشر من ديسمبر، الذى يوافق اليوم العالمى لحقوق الإنسان، وتحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكاتف جميع أفراد المجتمع للحد من العنف ضد المرأة، وتنفيذ برامج للتعريف به إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا وتطوير مهاراتها وقدراتها بما يتناسب مع إستراتيجية مصر 2030، التى تم إطلاقها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام 2017، التي تسعى إلى وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية.

وفي وقت سابق، دشنت مجموعة من السيدات بكفر الدوار بالبحيرة، حملة لطرق الأبواب جابت العديد من القرى والنجوع بكفر الدوار، استهدفت الحملة رفع التوعية بأهمية الانتخابات لدى السيدات بالقرى الريفية، والتعريف بدور عضو مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وما يترتب على انتخاب أعضاء النواب، وتضمنت الحملة التثقيفية التعريف بعدد الدوائر الانتخابية بالمحافظة، وكيفية الإدلاء بأصواتهن باللجان الانتخابية.

"محو الأمية الانتخابية للمرأة الريفية" لافتة كبيرة حملتها السيدات اللاتي أخذن على عاتقهن تثقيف وتوعية السيدات خلال مرحلة ما قبل الانتخابات، وجابت الجملة العديد من القرى بكفر الدوار، على أن تستمر لمدة أسبوع كامل قبل بداية الإدلاء بالأصوات الانتخابية، ووزعن السيدات اللاتي أطلقن على أنفسهن "سيدات الخير" العديد من المنشورات التي توضح كيفية الإدلاء بالصوت الانتخابي باللجان، معلنة عن توزيع إعانات للأسر الفقيرة التي تحتاج إلى مساعدة.