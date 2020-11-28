7 طرق لحماية نفسك عند إصابة شخص في منزلك بكورونا

صحة

تعتبر الزيارات المنزلية من الأمور التي تساعد على انتشار الفيروسات وخاصة فيروس كورونا، وهناك بعض الطرق التي تساعد على الوقاية من الفيروس أثناء الزيارات المنزلية والوقاية عند إصابة شخص بالفيروس داخل منزلك منها كما ذكرها موقع "health line".

إجراء اختبار

قال الدكتور سكوت برونشتاين، المدير الطبي لـ Sollis Health في لوس أنجلوس، إذا ثبتت إصابة شخص ما في منزلك بفيروس كورونا ، فاحصل على اختبار كوفيد 19 PCR لنفسك في أقرب وقت ممكن.

الحد من الاتصال

يجب الابتعاد عن الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم، على الأشخاص المصابين استخدام غرفة نوم وحمام منفصلين.

يجب أن يظل كل فرد في المنزل على بعد 6 أقدام على الأقل من الشخص المصاب بـ كوفيد 19 قدر الإمكان.

يجب على الشخص المصاب بـ كوفيد 19 أن يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا على الأقل من ظهور الأعراض أو الاختبار الإيجابي، ولفترة أطول في الحالات الشديدة.

فتح النوافذ

لتحسين التهوية في أماكن المعيشة الخاصة بك، حافظ على النوافذ مفتوحة بقدر ما يمكن تحمله، حتى لو كان ذلك يعني رفع درجة الحرارة.

ارتداء الكمامة

أن يرتدي الشخص المريض قناعًا عندما يكون بالقرب من أشخاص آخرين، وأي شخص يعيش معهم يجب أن يرتدي قناعًا أو غطاء للوجه أيضًا.

تساعد الأقنعة على احتواء التهابات الجهاز التنفسي من أنف وفم الشخص المصاب.

اغسل يديك وطهر الأسطح

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد التواجد بالقرب من الشخص المريض.

استخدم معقم اليدين الذي يحتوى على 60% على الأقل من الكحول، إذا لم يكن الصابون والماء متاحين بسهولة.

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بيد غير مغسولة.

الطعام الصحي

اتباع نظام غذائي صحي وتجنب زيادة الوزن.

الاعتماد على مصادر موثقة

في حين أنه من المغري الاستماع إلى ما يقوله الأصدقاء والعائلة والمستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي، استمع فقط إلى المصادر الموثوقة التي يدعمها الخبراء عندما يتعلق الأمر بمعلومات وتوصيات كوفيد 19.