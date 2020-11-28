لقطات جمعت بين موسيماني وزوجته: مصدر قوته وداعمه الأول

علاقات و مجتمع

خلال حمل أعضاء فريق النادي الأهلي، ليلة أمس، لكأس التتويج بدوري أبطال أفريقيا، تصدر الجنوب أفريقي والمدير الفني لفريق الأهلي، بيتسو موسيماني وزوجته ومديرة أعماله "ميورا"، المشهد، بعد أن شاركته سعادته العارمة، وحملت معه الكأس.

لم يكن هذا المشهد الأول، الذي يجمع بين موسيماني ونصفه الحلو، إذ عادة ما يحرص المدير الفني للنادي الأهلي، على مشاركة متابعيه للحظاته السعيدة مع زوجته وتوثيقها بنشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حب وإشادة

في سبتمبر الماضي، نشر بيتسو موسيماني، صورة جمعته بزوجته وأولاده، وعلق عليها: "The Mosimane’s".

وفي الشهر ذاته، نشر الجنوب الأفريقي صورة لزوجته، وأرفق عليها تعليقًا: "ميس موسيماني".

فيما نشر المدرب الجنوب أفريقي صورة سيلفي، أثناء تواجده برفقة زوجته بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

دعم ومساندة

فيما عبر المدرب الفني عن حبه لزوجته، إذ قام بنشر صورة أخرى لها بمفردها، ووصفها خلالها بـ "ركيزة القوة".

وفي أكتوبر الماضي، وبعد تعاقده مع إدارة النادي الأهلي، وجه بيتسو موسيماني الشكر الخاص لزوجته ومديرة أعماله، على تلك الصفقة، حيث نشر صورة جمعتهما، وعلق عليها: "شكرًا لكِ مديرة أعمالي، لقد أبرمت أكبر صفقة مع نادي القرن".

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2019-2020، لينجح في حصد اللقب التاسع في تاريخه.

تقدم الأهلي مبكرا عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية بعد ركنية نفَّذها علي معلول في الدقيقة السادسة، وأدرك محمود عبدالرازق شيكابالا التعادل للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة.