هذا ما يحدث لجسمك عند أخذ لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما نتطلع إلى الدراسات المبكرة لنقرر ما إذا كان هناك شيء جديد يستحق التجربة، وبكل المقاييس، فإن اكتساب المناعة من خلال لقاحات كورونا لا يبدو أنه سيجلب تجربة ممتعة معه.

وذكرت شبكة CNN أن المتطوعين في تجارب اللقاح خرجوا وهم يشعرون بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، والتي يمكن أن تؤثر على قرارهم بالعودة للحصول على جرعات معززة، وفقا لموقع " thelist".

يقول المتطوعون في التجارب التي شملت كل من شركتي Pfizer و Moderna ، اللتين تنتظر لقاحاتهما الحصول على تصريح للاستخدام الطارئ، إنهم عانوا من مجموعة من الأعراض بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم والصداع الشديد والإرهاق الذي يستمر طوال اليوم كانت الأعراض مماثلة لتلك المرتبطة بفيروس كورونا الخفيف، لكنها اختفت أيضًا بعد يوم واحد.

وقد اعترف المشاركون منذ ذلك الحين أن التجربة كانت أفضل من الإصابة بالفيروس، حتى أن إحدى المتطوعات قالت: "إذا ثبت أن هذا ناجح، فسيتعين على الناس أن يجربوا، الجرعة الأولى ليست صفقة كبيرة، وبعد ذلك ستجعلك الجرعة الثانية أفضل".

توقع الانزعاج الناجم عن لقاحات كورونا

تقول باتريشيا ستينشفيلد، التي تمثل الرابطة الأمريكية لممرضي الأطفال الممارسين: "هذه استجابات مناعية، لذلك يجب أن تتوقع أن تشعر بذلك، وعندما تفعل، فمن الطبيعي أن يكون لديك بعض ألم الذراع أو بعض التعب وآلام الجسم أو حتى الحمى"، حتى أنها تحذر من أن بعض الناس قد يشعرون بالسوء بما يكفي للبقاء في المنزل وعدم الذهاب للعمل أو المدرسة في اليوم التالي.

على الرغم من الانزعاج المتوقع من اللقاحات، تقول ساندرا فرايهوفر من كلية الطب بجامعة إيموري، والتي مثلت الجمعية الطبية الأمريكية في اجتماعات مع مركز السيطرة على الأمراض: "بصفتي طبيبة ممارسة، يجب أن أتأكد من قدوم مرضاي مرة أخرى للجرعة الثانية، علينا أن نجعل المرضى يدركون أن هذا لن يكون نزهة في الحديقة ".

قد يكون لهذه التقارير تأثير سلبي على عدد الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على اللقاح، وذكرت CNN أن 34 في المائة فقط من الممرضات الذين شملهم الاستطلاع سيحصلون على التطعيم طواعية - وكان قبول اللقاح أعلى بين الأمريكيين الآسيويين، والأدنى بين الأمريكيين من أصل أفريقي، كانت معظم المخاوف تتعلق بالآثار الجانبية وفعالية اللقاح ومدى سرعة الموافقة على اللقاح.

الخطط جاهزة بالفعل لنشر اللقاح

لا يزال، هناك من هم على استعداد، بدأت ولاية تكساس بالولايات المتحدة بالفعل في تنفيذ خطة التطعيم الخاصة بها، مع إعطاء الأولوية للعاملين في المستشفيات وطاقم رعاية المسنين، وأول المستجيبين، والعاملين في الرعاية الصحية المنزلية، وأولئك الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

من الواضح على الأرض أنه لن يتم شحن أي لقاحات حتى تحصل على موافقة من إدارة الغذاء والدواء لاستخدامها في حالات الطوارئ، أبلغت آمي يونج ، كبيرة المسؤولين الإكلينيكيين في جامعة تكساس، الطلاب والموظفين بأننا "نتوقع أن اللقاح الذي سنقدمه سيكون من شركة فايزر وأننا قد نتلقى اللقاح في وقت مبكر بحلول نهاية الأسبوع المقبل، ولكن المزيد على الأرجح بعد عيد الميلاد".