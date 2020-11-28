"عشان فكر يطلقها".. بريطانية تنتقم من زوجها بحرق منزلهما

علاقات و مجتمع

لم تجد سيدة بريطانية تدعى جانيت هيجينسون، 57 عامًا، وسيلة للانتقام من زوجها الذي يسعى لتطليقها وضيق الخناق عليها، سوى أن عمدت إلى حرق المنزل.

واتصلت الزوجة بزوجها بعد ذلك لتخبره بأنها أحرقت المنزل الذي يبلغ سعره نحو 400 ألف جنيه إسترليني، وقالت "أنا لست منزعجة، أنا خارج منزلي الآن إنه يحترق، الأمر متروك لكم".

واندفع رجال الإطفاء إلى المنزل المكون من 4 غرف نوم حيث عاشت هيجينسون لمدة 36 عاماً، ليجدوها جالسة بالخارج، ويُعتقد أنها أشعلت النار باستخدام ولاعة ومحلول لتلميع الأثاث، قبل أن تقوم بمحاولة فاشلة لإخماد اللهب بالماء.

وتسبب الحريق بأضرار بقيمة 14500 جنيه إسترليني "18 ألف دولار" واضطر جيران "هيجينسون" للفرار من منازلهم، دون أن يصاب أحد بضرر، ولم تتضرر منازلهم.

اتضح أن الحريق وقع في اليوم الذي تلقت فيه هيجينسون رسالة من المحامي يُعتقد أنها تتعلق ببيع العقار، وجاء الحريق تتويجاً لصراع مرير مع زوجها ستيف بعد 27 عاماً من الزواج، بحسب ما جاء في صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكان الزوج قد ترك المنزل وأزال كل متعلقاته، وتوقف عن دفع نصيبه من الرهن العقاري، واضطرت هيجينسون لصرف معاشها التقاعدي، واتخذت الترتيبات اللازمة لدفع نصف الرهن العقاري، وكانت قادرة في البداية على الاحتفاظ بالمنزل وكان هناك الكثير من الضغط عليها من زوجها الذي يريد الطلاق وبيع المنزل.

واعترفت "هيجينسون" أمام محكمة التاج في مانشستر بتهمة الحرق العمد، وأصدر القاضي بحقها حكماً بالسجن لمدة 34 شهرا.