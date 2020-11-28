أحمد خالد صالح يتغزل في هنادي مهنا بشهر العسل: نصيبي من الفرح

علاقات و مجتمع

تغزل الفنان أحمد خالد صالح في زوجته هنادي مهنا أثناء قضاء شهر العسل، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر موقع "إنستجرام"، معلقا "نصيبي من الفرح والبهجة والسطوع والسعادة".

حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

واحتفل العروسان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا بحفل زفافهما، العروس ظهرت بفستان طويل وفضفاض، والذي تميز بأنه مزين بنقوش لامعة وبدون أكمام، مع تسريحة شعر انسيابية مزودة ببعض التموجات.

"هنادي" قدمت أغنية جديدة جرى تأليفها خصيصا لإهدائها للعريس في حفل الزفاف، وسجلتها بصوتها وقدمتها في بداية الحفل، خلال رقصهما "سلو".

وتضمنت كلمات الأغنية الجديدة: "عالم جديد بسافر له.. كل ما بشوف عيونه جت في عيني.. هو الوحيد في الدنيا دي اللي نفسه أعيش له طول سنيني.. أنا من زمان بحلم بقربه.. وصورته مرسومة في خيالي.. أنا لو حكيت مش هقدر أوصف قد إيه شاغلي بالي.. مابتطمنش غير جمبه.. مبجريش إلا بس عليه".

وأطل العريس، ببدلة تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، والتي تتكون من سترة بيضاء مزينة بـ"ياقة" سوداء، مع رابطة عنق "بابيون" قاتمة اللون، وقميص أبيض، محتفظا بذقنه وشاربه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، من حفل الزفاف أظهر لحظات تفاعل والدة العريس مع العروسين.

وظهرت زوجة الفنان الراحل، بفستان أسود لامع وفضفاض، مع حجاب أبيض تقليدي، وهي تشارك ابنها وعروسته بالرقص.

جدير بالذكر أن والدة أحمد خالد صالح، نادرة الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، إلا في مرات بسيطة للغاية.

في 7 أكتوبر الجاري، فاجأ الفنان أحمد خالد صالح والممثلة هنادي مهنا، جمهورهما، بعقد قرانهما، بعد خطبة دامت قرابة الـ10 أشهر.

وظهرت "هنادي" بفستان أبيض بسيط، اعتمدت على المكياج الهادئ والشعر المنسدل على كتفيها، وتداول عدد من مقاطع الفيديو لعقد القران عبر منصات التواصل الاجتماعي.