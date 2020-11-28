ابنة أحمد بدير ترد على تنمر مي العيدان بوالدها: "أبويا زي القمر"

علاقات و مجتمع

ردت سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، على تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان بوالدها، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "سارة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا قالت فيه: "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذه مي العيدان (الإعلاميه!)...أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين".

وتابعت: "حابة أوضحلك كام حاجة كدة، أولًا أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمى عليه نص كلمة وأعتقد إنك شوفتي ده، كفاية في هجوم الوطن العربى كله عليكي اللي أنا نفسي تفاجأت بيه وبشكر كل الناس إللي ردت غيبتنا".

وأكملت: "ثانيا، لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، وثالثًا أبويا إلي حضرتك بتغلطى فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله وحضرتك غلطتى فأنا أكيد مش هسكت، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة".

مي العيدان تتنمر على أحمد بدير

وأثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، موجة غضب واسعة بين متابعيها، بعدما سخرت من الفنان أحمد بدير عندما قارنته بابنته الجميلة.

وشاركت الإعلامية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنان أحمد بدير وابنته.

وعلقت "مي" على الصورة، قائلة: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة بنت الأقرع".

وعلى إثر ذلك، تعرضت مي العيدان لهجوم واسع بين الرواد، معلقين: "ليه بتتنمري عليه"، و"المفروض يرفع عليكي قضية"، و"أسلوبك وحش".