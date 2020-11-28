حسناوات لبنان يهنئن الأهلي بـ"الأميرة الأفريقية": ملوك الجدعنة

علاقات و مجتمع

لم تقتصر تهنئة النادي الأهلي عقب فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على غريمه التقليدي الزمالك، على فناني مصر فقط، إذ حرصت عدد من نجمات لبنان على الاحتفال وتهنئة المارد الأحمر وجماهيرها، عبر حسابتهن الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

نانسي عجرم

غردت نانسي عجرم بعد انتصار المارد الأحمر، قائلة: "الأهلي ملوك الجدعنة.. ألف مبروك يا أبطال".

إليسا

فيما دونت إليسا: "الأهلي حديد، ألف مبروك، مصر أم الدنيا".

نوال الزغبي

وجاءت تهنئة نوال الزغبي، كالتالي: "مبروك للأهلي.. مبروك لمصر".

كارول سماحة

فيما قالت كارول سماحة: "ألف مبروك للنادي الأهلي بطولة أفريقيا، مبروك لمصر".

وحرص عدد كبير من الفنانين سواء في مجال التمثيل أو الغناء، على تهنئة النادي الأهلي بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وحرصت الفنانة رشا مهدي على تهنئة النادي الأهلي وجمهوره بالفوز عبر حسابها الخاص بـ"تويتر"، وقالت في تغريدتها: "مبروك للأهلي وجمهوره وهارد لك للزمالك ماتش حلو يليق مصر".

فيما هنأ الفنان خالد النبوي النادي الأهلي عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر"، بتغريدة قال فيها: "الأهلي بطل أفريقيا.. مبروك".

وهنَّأت المطربة أمال ماهر فريق النادي الأهلي وجمهوره عبر حسابها الخاص بـ"تويتر"، قائلة: "مليون مبروك نادينا الحبيب والعظيم بطلا لأفريقيا للمرة التاسعة.. الأهلي بطل أفريقيا".

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2019-2020، لينجح في حصد اللقب التاسع في تاريخه.

تقدم الأهلي مبكرا عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية بعد ركنية نفَّذها علي معلول في الدقيقة السادسة، وأدرك محمود عبدالرازق شيكابالا التعادل للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة.