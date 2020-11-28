إسراء عبدالفتاح تحتفل بفوز الأهلي مع طفلتها: فريق عظيم

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة إسراء عبدالفتاح، نجمة مسرح مصر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تغلبه على غريمه الزمالك، ليتوج بالبطولة لأول مرة منذ 7 سنوات، عندما حقق الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في عام 2013.

ونشرت "إسراء"، صور جمعتها بطفلتها "تمارا"، وأرفقت تعليقًا: "فريق كبير فريق عظيم أديله عمري وبرضه قليل، مبروك علينا بطولة أفريقيا".

وظهرت الفنانة خلال الصور، وهي ترتدي ملابس باللون الأحمر هي وطفلتها "تمارا".

وفاز الأهلي، مساء الجمعة، على غريمه الزمالك بعد أن تقدم مبكرا عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبدالرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 86.

وفي الحادي والعشرين من مارس الماضي، نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح نجمة مسرح مصر، صورة تجمعها بطفلتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بمناسبة عيد الأم.

وعلقت "عبدالفتاح": "ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي ويجعلك ذرية صالحة وربنا يقدرني وأسعدك وأكون الأم اللي تتمنيها وأكون أستاهل حبك وأستاهل اني أبقي أمك.. كل سنة وكل أم طيبة".

وتفاعل زوجها الفنان حمدي الميرغني مع الصورة قائلا: "كل سنة وأنتي أجمل وأرق وأطيب وأحن ماما في الدنيا.. ربنا يخليكم ليا".

يشار إلى أن حفل زفاف حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح عقد في سبتمبر 2017، بعد عقد قرانهما في 24 أبريل من العام نفسه، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم أشرف عبدالباقي، وكريم فهمي، ومحمد أنور، ومصطفى خاطر، وماجد المصري، ومحمد عبدالرحمن، وسارة درزاوي، وويزو، وأحمد فهمي، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، وأوس أوس.