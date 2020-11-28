لميس الحديدي تشارك الأهلي فرحة الفوز.. ومعلقون: راعي مشاعر أستاذ عمرو

علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية لميس الحديدي، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتدوينة لها كانت قد نشرتها عبر تويتر، عقب فوز النادي الأهلي في لقاء القمة الذي جمع الأهلى والزمالك فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

"الحمد لله.. التاسعة ياأهلي. عمرك ماخذلت جمهورك. شكرا للمقاتلين في الملعب شكرا موسيماني دخلت قلوب المصريين. وشكرا للزمالك على لعب ممتع ومباراة فعلا ممتعة.#الأهلي"، بهذه الكلمات عبرت "الحديدي" عن فرحتها بفوز النادي الأهلي.

لقى المنشور الذي شاركته الإعلامية لميس الحديدي، تفاعلا كبير من قبل الجمهور، وحصد العديد من التعليقات كان أبرزها "راعى مشاعر أ / عمرو يا أستاذة لميس، ههههههه وياريت لو قلك مالك قوليلوا.. أفشة.. ههههههه".

وعلق آخر "أستاذ عمرو في البرنامج النهارده كان زعلان جدا على الزمالك ملامح وجهه كانت بتتكلم بس فرحتك بفوز الأهلى هتهوون عليه إن شاء الله، مبروووك للأهلى".

وفاز الأهلي مساء الجمعة على غريمه الزمالك بعد أن تقدم مبكرا عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 86.

وكانت الإعلامية لميس الحديدي، ظهرت على السجادة الحمراء، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، كأول الحاضرين للحفل، في اخر ظهور لها بإطلالة مميزة مرتدية فستانا طويلا باللون الكحلي، بصيحة الأوف شولدر، بتصميم ميرميد، واعتمدت على تسريحة شعرها الكلاسيكية، مع مكياج يميل إلى اللون البني، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وتقدم الاعلامية لميس الحديدي برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يذاع على قناة "ON" الفضائية.